Mansur Yavaş'ın AHBAP kararı ortaya çıktı: Çok önce imzalanmış

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ve çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) dernekle ilgili daha önce aldığı karar ortaya çıktı.

MANSUR YAVAŞ'IN AHBAP KARARI ORTAYA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16 Eylül 2022 tarihli oy birliği kararı doğrultusunda belediye ile AHBAP Derneği arasında ortak hizmet protokolü hazırlanmasına onay verildi. Protokol ise 26 Eylül 2022'de yürürlüğe girdi.

Proje kapsamında bilim ve teknoloji ağırlıklı bir kampüs oluşturulması, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyordu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan ortak hizmet protokolü, yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle soruşturmadan aylar önce feshedildi.

ÇOK ÖNCE İMZALANMIŞ

ABB'den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında öngörülen çalışmaların hayata geçirilmediği ve AHBAP Derneği'nin proje alanında herhangi bir faaliyet gerçekleştirmediği tespit edildi.

Belediye, derneğe yapılan çok sayıda resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmediğini belirterek, Kasım 2025'te ortak hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshetti.

Belediyenin ilgili yazısında, 10 Ekim 2025 tarihinde AHBAP Derneği'ne gönderilen bildirimde, protokol kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmediği, bu nedenle sözleşmenin feshedileceğinin bildirildiği görüldü.

Kararın, Haluk Levent ve AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan son soruşturmadan önce alınmış ve resmi yazışmalarla yürütülmüş bir süreç olduğu belgelere yansıdı.