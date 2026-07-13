Haluk Levent hakkındaki tüm suçlamalar: 990 milyon liraya ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent hakkında yöneltilen iddiaların ayrıntıları ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında 990 milyon liralık bahis oynandığı, dernek hesaplarından 120 milyon liralık para transferi yapıldığı ve bağış vaadiyle edinilen gayrimenkuller nedeniyle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluştuğu öne sürülüyor. Söz konusu iddialarla ilgili soruşturma sürerken, suçlamalara ilişkin yargı süreci de devam ediyor.

HALUK LEVENT HAKKINDAKİ TÜM SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Levent ile birlikte 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konuldu.

990 MİLYON LİRAYA NE OLDU?

Soruşturma dosyasına göre Haluk Levent'in kullandığı ve dernek kurucularından Alper Çelik'e ait olduğu belirtilen hesaplardan 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı, bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği iddia edildi.

Soruşturmada ayrıca, Haluk Levent'in şahsi banka hesabı yerine farklı kişilere ait hesapları kullandığı ve bu durumun mali incelemelerde şüphe oluşturduğu öne sürüldü.

120 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına bulunan ve Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen hesaplara, AHBAP Derneği hesaplarından yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddia edildi.

Başsavcılık, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmayı genişletti.

60 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET İDDİASI

Dosyada yer alan bir diğer iddiaya göre, dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkuller alındı.

Bu taşınmazların önce Yeliz Kaya adına devredildiği, daha sonra ise farklı kişiler üzerine tescil edildiği öne sürülürken, bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu iddia edildi.

ASİSTANIYLA YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI: KANSER OLDUĞUMU SÖYLE

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Haluk Levent ile asistanı Yeliz Kaya arasında geçtiği öne sürülen bazı yazışmaların tespit edildiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında incelenen yazışma kayıtlarında, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bazı kişilere kendisinin mide kanseri olduğu ve tedavi masrafları için maddi desteğe ihtiyaç duyduğu yönünde gerçeği yansıtmayan bilgiler paylaşmasını istediği öne sürüldü.

Soruşturmaya giren mesajlarda, Haluk Levent'in asistanından, önceden kurgulanmış bir senaryo doğrultusunda ağlayarak sesli mesaj göndermesini talep ettiği de öne sürüldü.

Yazışmalarda, piyasada bulunan senetlerin süreçte sorun oluşturabileceğine ilişkin değerlendirmelerin Haluk Levent'e iletildiği, bazı kişilerin yönlendirilmesine dair mesajların da yer aldığı iddia edildi.

DEPREM KONUTLARI DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

AHBAP Derneği'nin deprem bölgesinde yapmayı taahhüt ettiği konutların bir bölümünün tamamlanmadığı yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında değerlendirildi.

Savcılığın deprem yardımlarının ne kadarının konut yapımında kullanıldığı, ne kadarının üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve mali işlemlerin hangi gerekçelerle gerçekleştirildiğini araştırdığını ifade edildi.

Soruşturmaya ilişkin inceleme ve adli süreç devam ediyor.