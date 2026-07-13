Son Dakika | Özgür Özel'den gözaltındaki Çankaya Belediye Başkanı'na destek yürüyüşü
Son dakika haberi... CHP Lideri Özgür Özel, gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek amacıyla yurttaşlarla birlikte belediye binasına yürüdü. Eylem sırasında konuşan Özel, "Partimizin evladına sahip çıkmaya geldik." dedi.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından partililer, belediye önünde adalet nöbetini sürdürüyor.
Eylemlerin üçüncü gününde seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlarla birlikte Kuğulu Park'tan Çankaya Belediyesi önüne yürüyüş düzenledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, yürüyüş ile ilgili "Siyasi kumpasları Başkent Ankara'mıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz. Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için egemenliğin sahibi olan milletimizle yürüyoruz. Rakiplerini hapse atarak engellemeye çalışan bu yozlaşmış kara düzeni reddediyoruz. Milletin coşkun akan selinin karşısında hiçbir güç duramayacak!" ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
11 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Hakkındaki kararı yurt dışında öğrenen Güner, akşam saatlerinde KKTC'den Ankara'ya uçakla gelerek Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İşte yürüyüş boyunca yaşananlar...
YURTTAŞLAR SEL OLDU BELEDİYE ÖNÜNE AKTI
Kuğulu Park'ta başlayan yürüyüş, Çankaya Belediyesi önünde sona erdi.
Yüzlerce yurttaş eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Lideri Özgür Özel açıklamalarda bulundu.
Burada konuşan Mansur Yavaş, "Bugün basına yansıyan ifadelere baktığımız zaman herhangi bir suç barındıran ifadelerin olmadığını gördük." dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Yavaş'ın ardından söz alan Özgür Özel ise belediye önünde bir araya gelen yurttaşlara şöyle seslendi:
"Bugün burada Çankaya Belediyesi’nin önünde; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Ankara'nın belediye başkanlarıyla, belediye meclis üyeleriyle, milletvekillerimizle, partimizin yöneticileriyle birlikte, burada bize destek veren, seçtiğine, seçme hakkına sahip çıkan çok değerli meslek örgütlerini görüyorum, sendikaları görüyorum, siyasi partileri görüyorum, dayanışma gösteren tüm kurumlara saygıyla teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.
Şimdi buradan, şimdi buradan kimseye değil, kimseye değil; Recep Tayyip Erdoğan'a bir hikaye, bir yaşam hikayesi anlatacağım. Sonra bugün ne yapmaya çalıştığının, bunun ne anlama geldiğini kendisine tarih önünde şerh düşerek bırakacağım."
"Ey Erdoğan, 'Çankaya'ya operasyon yaparak Özgür Özel'in canını yakın lafını' duymayan kalmadı."
Ayrıntılar geliyor...
"PARTİMİZİ ALAMAZSAK YENİ YOL AÇIP İKTİDARA YÜRÜRÜZ"
Yürüyüş esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlamayı sürdüren CHP Lideri Özgür Özel, yeni parti söylentileriyle ilgili de konuştu.
"Önceliğimiz partimizi geri almak" diyen Özel, "Eğer alamazsak bugün gençlerin yaptığı gibi yeni bir yol açarız ve oradan iktidara yürürüz" ifadelerini kullandı.
KAYYUM KARŞITI PANKART İLE POZ VERDİ
Yürüyüş esnasında Özgür Özel'in, eylemde "Atamızın partisine kayyum kabul etmiyoruz! Kurultay istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir pankart taşıyan yurttaşı yanına çağırarak poz verdiği görüldü.
YURTTAŞLAR CADDEYE SIĞMADI
"Hain Kemal", "Kurtuluş yok ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Özgür Türkiye, özgür gelecek" sloganlarının da atıldığı yürüyüşe katılan yurttaşların caddeye sığmadığı görüldü.
YÜRÜYÜŞ BAŞLADI
Özgür Özel'in basın mensuplarına verdiği demecin ardından yurttaşların yoğun katılım sağladığı yürüyüş başladı.
Yürüyüş boyunca yurttaşlar "Hüseyin Başkan yalnız değildir", "Susma sustukça sıra sana gelecek" gibi sloganlar attı.
"PARTİMİZİN EVLADINA SAHİP ÇIKMAYA GELDİK"
CHP Lideri Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşün başlangıç noktası olan Kuğulu Park'ta yurttaşlarla bir araya geldi. Özel'e yurttaşların yoğun destek verdiği görüldü.
Güner'in hesap vermeyeceği bir şey olmadığını vurgulayan Özel, "Buraya; partinin seçildiğinde 30 yaşında olan, ömrü gençlik kollarında mücadeleyle geçmiş, 18 yaşını doldurduğu günden beri partili olan partimizin evladına sahip çıkmaya geldik" dedi.
Sorguda rüşvet iddialarına dair bir soru sorulmamış olması da hatırlatılan CHP lideri Özel, "Yok evet rüşvet ya da bir suç örgütü sorusu sorulmadı. Takip ediyoruz" diye konuştu.
Özel, operasyonun Ankara’daki atamalar sonrası yapılmasını zamanlama olarak nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise "Biraz önce de söyledim, yıllardır sipariş edilen bir operasyonu Ankara’da hukuka bağlılığını kaybetmemiş başsavcının, savcı vekillerinin, savcıların yapmadığı operasyonu yeni atamalardan sonra sipariş edilen bu operasyon yapılıyor. Ümit ediyoruz bunun sonu korkulan noktaya varmaz" dedi.