Son Dakika | Özgür Özel'den gözaltındaki Çankaya Belediye Başkanı'na destek yürüyüşü

CHP Lideri Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşün başlangıç noktası olan Kuğulu Park'ta yurttaşlarla bir araya geldi. Özel'e yurttaşların yoğun destek verdiği görüldü.

Güner'in hesap vermeyeceği bir şey olmadığını vurgulayan Özel, "Buraya; partinin seçildiğinde 30 yaşında olan, ömrü gençlik kollarında mücadeleyle geçmiş, 18 yaşını doldurduğu günden beri partili olan partimizin evladına sahip çıkmaya geldik" dedi.

Sorguda rüşvet iddialarına dair bir soru sorulmamış olması da hatırlatılan CHP lideri Özel, "Yok evet rüşvet ya da bir suç örgütü sorusu sorulmadı. Takip ediyoruz" diye konuştu.

Özel, operasyonun Ankara’daki atamalar sonrası yapılmasını zamanlama olarak nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise "Biraz önce de söyledim, yıllardır sipariş edilen bir operasyonu Ankara’da hukuka bağlılığını kaybetmemiş başsavcının, savcı vekillerinin, savcıların yapmadığı operasyonu yeni atamalardan sonra sipariş edilen bu operasyon yapılıyor. Ümit ediyoruz bunun sonu korkulan noktaya varmaz" dedi.