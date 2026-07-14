Meteoroloji kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı: Sarı kodla 2 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava durumu raporuna göre, Marmara ve Batı Karadeniz'de ve başlayacak kuvvetli yağış, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in doğusuna doğru ilerleyecek. Öğle saatlerinde en yüksek etki alanına ulaşacak yağış dalgası sürerken aynı saatlerde Akdeniz'in kuzeyinde de yağış etkili olacak. Kastamonu ve Karabük için sarı kod verildi.

Güney Ege kıyıları ise sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar etkisinde olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak.

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI YAPTI: SARI KODLA 2 İLİ UYARDI

Meteoroloji, Kastamonu ile Karabük için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağışların Sinop'un batı kesimlerinde de etkili olması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yağışların özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Muğla başta olmak üzere Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar eseceğini bildirdi. Yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Denizlerde ise Ege ile Batı Akdeniz'in batısında yer yer fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SAĞANAK GEÇİŞİ

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.

Ankara'da ise hava parçalı bulutlu, sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Çankırı çevrelerinde ise öğle saatlerinde sağanak yağış görülecek.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK

Yağışlı havanın etkili olduğu kuzey bölgelerin aksine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini sürdürecek.

Günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Diyarbakır: 40°C

Şanlıurfa: 40°C

Siirt: 38°C

Malatya: 37°C

Muğla: 35°C

Antalya: 35°C

Meteoroloji, Batı Karadeniz'de sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmediğini bildirdi.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt çevreleri ile Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege ile Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50. Görüş: İyi.