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Debisi düşen nehre kepçeler girdi: Temizlik başladı

Edirne’de kuraklık ve sıcaklar nedeniyle debisi 7 metreküp/saniyeye düşen Tunca Nehri’nde ekipler temizlik başlattı.

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Debisi düşen nehre kepçeler girdi: Temizlik başladı
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Edirne’de yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte debisi iyice düşen Tunca Nehri için Devlet Su İşleri (DSİ) 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri nehirdeki su akışını normal seyrine döndürmek için yatak temizleme çalışmaları başlattı.

Debisi düşen nehre kepçeler girdi: Temizlik başladı - Resim : 1

İKİ YILLIK KURAKLIK VARDI

Bölgede son 2 yıldır etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yağışsız hava, hem içme suyunu hem de tarımsal sulama kaynaklarını kuruma noktasına getirdi.

Geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yılın mart ayına kadar olan dönemde metrekareye ortalama 450 kilogram yağış düştü. Bu yağışların yanı sıra Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açıp su salmasıyla birlikte, mart ayında Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkınlar yaşandı.

Yaşanan bu hareketlilik, bölgedeki barajların doluluk oranlarını da olumlu etkiledi.

Debisi düşen nehre kepçeler girdi: Temizlik başladı - Resim : 2

SICAKLAR BAŞLADI, DEBİ DÜŞTÜ

Yaz mevsiminin gelmesi ve yüksek sıcaklıkların geri dönmesiyle birlikte Tunca Nehri’nin su seviyesi yeniden kritik seviyelere geriledi ve debisi saniyede 7 metreküpe kadar düştü. Su akışının durma noktasına gelmesi üzerine DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler nehir yatağında temizlik mesaisine başladı.

KUM ADACIKLARINA KEPÇELİ MÜDAHALE

Nehirdeki su akışını yeniden rahatlatmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, su seviyesinin çekilmesiyle nehrin tam ortasında beliren kum adacıkları kepçelerle temizleniyor.

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Yaz dönemi boyunca belirli aralıklarla sürdürülmesi planlanan bu çalışmalarla, nehirden tarımsal sulama yapan bölge üreticisinin susuz kalmaması ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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