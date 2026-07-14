Son dakika | 25 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen geniş çaplı bir soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla Turuncu Holding AŞ merkezli kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

25 ŞÜPHELİYE GÖZALTI VE 25 ŞİRKETE KAYYUM

Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasal süreç kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. AA'nın aktardığına göre operasyonun temel hedefinin, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun engellenmesi ve bu suça iştirak eden şahısların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması olduğu açıklandı. Soruşturma çerçevesinde 25 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, Turuncu Holding AŞ ile doğrudan bağlantısı bulunan 25 farklı şirketin yönetimine kayyum ataması yapıldı.

YÜKSEK HACİMLİ ŞÜPHELİ FİNANSAL İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık tarafından paylaşılan detaylara göre, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak kaydıyla Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirketleri ve bu yapılara bağlı şubeler inceleme altına alındı. Yürütülen denetimlerde MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) yazı bildirimleri mercek altına alındı. Açık kaynak araştırma raporları ve kurum kayıtlarında gerçekleştirilen derinlemesine incelemeler sonucunda, sistem üzerinden çok sayıda yüksek hacimli şüpheli finansal işlemin hayata geçirildiği saptandı.

KARA PARA FARKLI KANALLARLA SİSTEME SOKULDU

Elde edilen resmi bulgular doğrultusunda, sistemdeki bazı hesapların doğrudan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili olan kişilere yöneldiği belirlendi. Suç ağlarından elde edilen söz konusu gelirlerin aklandığı, paraların farklı hesaplara transfer edildikten sonra çeşitli finansal kanallar kullanılarak asıl kaynağından uzaklaştırıldığı ortaya çıkarıldı.

Tespit edilen 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik olarak İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Üç farklı ilde gerçekleştirilen bu operasyonlarda, suç unsuru teşkil edebilecek çok sayıda dijital materyale de yetkililer tarafından el konuldu.