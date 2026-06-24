TMSF'nin kayyum olarak yönettiği şirket sayısı 1184'e çıktı! Koç ve Sabancı'ya rakip oldu

TMSF verilerine göre, kayyum olunan şirket sayısı 30 Nisan 2025 tarihinde 770 olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu sayının, yaklaşık 14 aylık süreçte 414 şirket artarak bin 184’e ulaşması dikkat çekti. Listede; enerji, gıda, depolama hizmetleri, holdingler, finans kurumları, inşaat, iç ve dış ticaret, lojistik, turizm ve tekstil olmak üzere ekonominin farklı sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirket yer aldı.

BİLANÇO BORSANIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

TMSF'nin bugün ulaştığı bin 184 şirketlik tablo, kurumun ulaştığı devasa ekonomik büyüklüğü de yeniden gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere, bu ayın başında yayımlanan raporlar, 2025 yılında iş dünyasına yönelik operasyonların ardından TMSF'nin dev bir holdinge dönüştüğünü ortaya koymuştu.

Haziran ayı başında açıklanan verilere göre; TMSF'nin yönettiği şirketlerin aktif büyüklüğü sadece 2025 yılında yüzde 303.6 oranında büyüyerek 218 milyar liradan 880 milyar liraya ulaştı ve 1 trilyon sınırına dayandı. Şirketlerin özkaynakları 128 milyar liradan 424 milyar liraya, cirosu ise 99 milyar liradan 270 milyar liraya fırladı. Kurum ayrıca 105 gerçek kişinin mal varlığı değerleri ve 65 şirkette paylar üzerinden de kayyımluk görevini yürütüyor.

Bu mali verilerle TMSF, aktif büyüklük açısından Borsa İstanbul’daki (BIST 30) 30 dev şirketin 21’ini geride bırakıyor. Özkaynak büyüklüğüyle en büyük 5’inci, cirosuyla da en büyük 10’uncu şirket konumunda olan TMSF, 49 bin 227 kişilik istihdamıyla (23 bin 810'dan bu sayıya ulaştı) yalnızca Koç Holding, Sabancı Holding, Migros ve BİM'in gerisinde yer alıyor.

BİR YANDAN EL KONULUYOR BİR YANDAN SATILIYOR

Kayyım atanan şirket sayısı bugün itibarıyla bin 184'e çıkarken, TMSF yönetimine geçen bazı büyük şirketler için de elden çıkarma süreçleri işletiliyor. Ağustos 2025’te kayyım atanan savunma şirketi Assan Group Makine, kurum tarafından 416.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. 8 Temmuz’da düzenlenecek ihaleye katılmak için son teklif verme tarihi 7 Temmuz saat 16.00 olarak açıklandı.

Öte yandan, Tekfen Holding’in yüzde 42.8’ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ de, elindeki payların tamamının devrine yönelik olarak OYAK ile masaya oturdu ve resmi satış/devir görüşmelerine başladı.