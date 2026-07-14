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Halk TV Türkiye Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar

Türkiye'de 1970'li yıllarda sayıları 100'ün altına düşen kelaynaklar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki koruma istasyonunda temmuz ayıyla birlikte kafeslere alınmaya başlandı.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
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Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 1
1 17

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki kelaynak koruma istasyonunda yaşayan kuşlar, temmuz ayının gelmesiyle birlikte kafeslere alınmaya başlandı.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 2
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Kelaynaklar, göç döneminde avcılık, zehirlenme ve habitat kaybı gibi tehditlerden korunmak amacıyla şubat ayına kadar bu güvenli alanda yaşamlarını sürdürecek.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 3
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Üreme döneminin yaklaşmasıyla birlikte kuşlar yeniden doğaya bırakılacak ve Birecik'in kayalık yamaçlarında yuva kuracak.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 4
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Türkiye'de 1970'li yıllarda sayıları 100'ün altına düşen kelaynaklar, uzun yıllardır sürdürülen koruma çalışmaları sayesinde yeniden çoğalmaya başladı.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 5
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Bilimsel adı Geronticus eremita olan kelaynak, IUCN Kırmızı Listesi'nde "nesli tehlike altında" kategorisinde yer alıyor.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 6
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Kelaynak kuşları 70 ila 80 santimetre boyunda olup kanat açıklıkları 125 ila 135 santimetreye ulaşıyor.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 7
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Kelaynakların en belirgin fiziksel özelliği, tüysüz kırmızımsı başları ve aşağı doğru kıvrılan uzun kırmızı gagalarıdır.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 8
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Koyu renkli tüyleri güneş ışığında metalik yeşil ve mor renklerde ışıldayabilir.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 9
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Kelaynaklar böcek, larva, küçük sürüngen ve kertenkele gibi canlılarla besleniyor ve besinlerini tarla ile çayırlarda uzun gagalarıyla toprağı yoklayarak buluyor.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 10
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Kayalık yamaç ve uçurumlara yuva kuran kelaynaklar, ömürleri boyunca genellikle aynı eşle çiftleşmeye devam ediyor.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 11
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Doğal ortamda 20 ila 25 yıl yaşayabilen kelaynaklar, geçmişte Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'da geniş bir coğrafyaya yayılıyordu.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 12
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Günümüzde dünyada yalnızca Fas'ın Souss-Massa bölgesinde tamamen yabani bir kelaynak kolonisi bulunuyor.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 13
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Birecik'teki koloni ise yarı yabani statüsünde olup kuşların üreme mevsiminde doğaya bırakılıp göç döneminde geri toplanması yöntemiyle sürdürülüyor.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 14
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Anadolu kültüründe kelaynakların hacıları Mekke'ye yönlendiren kutsal kuşlar olduğuna inanılıyor ve Birecik halkı bu kuşları yüzyıllardır kutsal sayıyor.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 15
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Her yıl şubat ayında kelaynakların doğaya salınışı Birecik'te bir festival havasında kutlanıyor.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 16
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Bu koruma modeli sayesinde Birecik'teki kelaynak popülasyonu yıllar içinde istikrarlı bir artış gösterdi ve bugün yüzlerce bireye ulaştı.

Hepsi tek tek toplanıyor: Şubat'a kadar tellerin arkasında olacaklar - Fotoğraf: 17
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Birecik kelaynak koruma projesi, nesli tükenmekte olan bir türün insan müdahalesiyle yeniden ayağa kaldırılmasının dünyada sayılı başarı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

(AA)

Şanlıurfa Hayvan
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