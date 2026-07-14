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Haluk Levent milyonlarca lirayı tek takıma basmış: Bahis iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı

Haluk Levent hakkında "dernek parasıyla kumar oynadı" iddiasıyla yürütülen soruşturmadaki yeni detaylara göre; sık sık Almanya ligine oynayan şarkıcı milyonlarca lirayı tek takıma basmış. Gözaltı listesindeki 5 kişinin hesaplarından Bayern'e oynamış.

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Haluk Levent milyonlarca lirayı tek takıma basmış: Bahis iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, sanatçı Haluk Levent hakkında ortaya atılan yüksek tutarlı bahis iddialarına ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında mali hareketler ve para trafiği incelenirken, dosyaya yeni iddialar da yansıdı.

HALUK LEVENT MİLYONLARCA LİRAYI TEK TAKIMA BASMIŞ

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, 2020-2026 yılları arasında Haluk Levent ile ilişkilendirilen hesaplar üzerinden yaklaşık 990 milyon liralık bahis oynandığı, bu süreçte 390 milyon lira zarar oluştuğu öne sürüldü.

Haluk Levent milyonlarca lirayı tek takıma basmış: Bahis iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı - Resim : 1

Dosyada yer alan iddialara göre söz konusu bahisler, Haluk Levent'in kişisel hesabı yerine gözaltı listesinde bulunan bazı kişilerin hesapları üzerinden gerçekleştirildi. Bu hesaplarda tespit edilen yüksek hacimli para hareketlerinin soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğu belirtildi.

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Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre, bahislerin önemli bölümünün tek bir takım üzerinde yoğunlaştığı iddia edildi. İddiaya göre Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık kuponlar yapıldı.

BAHİS İDDİASINDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yalçın, sosyal medya paylaşımında, "Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahisleri kendi hesabı yerine gözaltı listesindeki 5 kişinin hesapları üzerinden oynadığı iddiası... Soruşturma dosyasına göre bahislerin büyük bölümü tek bir takım üzerinde yoğunlaştı: Bayern Münih. Aynı takım, aynı tercih ve milyonlarca liralık kuponlar..." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent milyonlarca lirayı tek takıma basmış: Bahis iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı - Resim : 3

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında ise dernek çevresindeki bazı kişilerin hesaplarında gelirleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği öne sürüldü.

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Raporda, şüpheliler arasındaki para transferlerinin açıklama kısmında AHBAP Derneği ve Haluk Levent isminin yer aldığı, bu nedenle finansal ilişkinin ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi. Soruşturma kapsamında yer alan bu iddialar hakkında henüz yargı kararı bulunmuyor. Haluk Levent ve diğer şüpheliler hakkındaki adli süreç ise devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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