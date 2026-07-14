İstanbul sıcaktan kavrulacak! 11 derece birden yükselecek tarihi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları önümüzdeki hafta boyunca etkisini hissettirecek sıcak hava dalgasına karşı uyardı.

AKOM'un yayımladığı son haftalık hava tahmin raporuna göre, megakent genelinde sıcaklıklar kademeli olarak yükselirken, pazartesi en düşük 23 derece kaydedilen hava sıcaklığı 11 derece yükselerek 34 dereceye çıkacak.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK, GÜNEŞ KAPIDA

AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde önümüzdeki hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmiyor. Gökyüzünün çoğunlukla az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken, güneşli havanın şehir genelinde tamamen hakim olması öngörülüyor. Nem oranının yüzde 50 ile 80 arasında seyretmesi beklenirken, bu durumun hissedilen sıcaklığı daha da artırabileceğine dikkat çekiliyor.

POYRAZ RÜZGARLARI TEK TESELLİ OLACAK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bu günlerde İstanbulluların tek nefes alma noktası rüzgar olacak. Kuzeydoğudan esen poyraz rüzgarının, aralıklarla saatte 10 ila 40 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Poyrazın zaman zaman serinlik vereceğini ancak yine de genel sıcaklık artışının önüne geçemeyeceğini belirtildi.