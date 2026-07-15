Kahramanmaraş depremi iki büyük fay bölgesinde gerçekleşmiş! Uzman isim tehlikeyi açıkladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile Ölü Deniz Fay Zonu'nun (ÖDF) birbirine yaklaştığı karmaşık tektonik bölgede gerçekleştiğini belirterek, Amik Ovası için deprem riskinin halen devam ettiği uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 21.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.

OSMAN BEKTAŞ TEHLİKEYİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Osman Bektaş, Pazarcık’ta yaşanan 4,2’lik depremin, Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile Ölü Deniz Fay Zonu'nun (ÖDF) birbirine yaklaştığı son derece karmaşık bir tektonik bölgede gerçekleştiğini belirtti. Bu bölgenin, büyük Maraş depreminin ardından stres transferine açık bir yapıda olduğunu ifade eden Bektaş, sarsıntının doğrudan bu iki büyük fay sisteminin etkileşimiyle ilişkili olduğunu açıkladı.

"AMİK OVASI HALEN RİSK ALTINDA"

Depremin ardından bölgedeki tehlikenin geçmediğini hatırlatan Prof. Dr. Bektaş, şu uyarılarda bulundu:

"Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fay Zonu'nun birbirine yaklaştığı karmaşık tektonik bölgede gerçekleşen, Maraş depreminin artçısı olan bir deprem. Amik ovasının halen deprem riski altında olduğunu hatırlatıyor. Daha küçük artçıların dağılımı önemli."