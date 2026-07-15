Geçen yıl 5 liraydı, bu yıl 25 lira oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir’e tonlarca gönderiliyor

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni sezon patates hasadı başladı. Özel makinelerle topraktan çıkarılan patatesler özenle çuvallanarak satışa hazırlanıyor. Kamyonlara yüklenen ürünler ise başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderilerek sofralara ulaşıyor.

İlçede 800'ün üzerinde patates üreticisi bu yıl 35 bin dekar alanın üzerinde patates ekimi yaptı. Geçen yıl tarlada kilogramı 5 liradan satılan patateslerin bu yıl kilogramının 20 ila 25 liraya satılması üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede patates hasadının 4 ay sürmesi bekleniyor.

Sandıklı'da bu yıl 800'ün üzerinde üretici, 35 bin dekardan fazla alanda patates ekimi gerçekleştirdi. Geçen yıl tarlada kilogramı 5 liradan alıcı bulan patatesin bu sezon 20 ila 25 liradan satılması üreticiyi sevindirdi. İlçede hasadın yaklaşık 4 ay sürmesi bekleniyor.

"FİYATLARIMIZ DA 20 İLA 25 BANDINDA"

Patates üreticisi Necati Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hasada bugün başladık. Verim çok şükür güzel. Fiyatlarımız da 20 ila 25 bandında. Çiftçini yüzü bu sene patates üreticisi olarak güldü. Soğanda da aynı şekilde, fiyatlar aynı şekilde seyir ediyor. Soğanda gümrük vergisi biraz düşürüldü. Patateste bunu beklemiyoruz. Fiyatlar böyle seyrederse çiftçinin yüzü gülecek. Verimimiz bu sene dekarda 4 ile 5 ton arasında geziyor. İç Anadolu Bölgesi hasada yeni başladı. Patateste üretim planlaması yapıldığı sürece üreticimiz para kazanır. Ama böyle inişli çıkışlı yıllar da oluyor."

"HEM BİZE ZARARI OLUYOR HEM KENDİNİ BATIRIYOR"

Patates üreticisi Yusuf Aydoğan ise "Üreticilerimiz çapından fazla patates ekimi yapıyor. Hem bize zararı oluyor hem kendini batırıyor. Üreticilerimiz kendini batırmayacak kadar, gücü kadar ekim yapsın. Patates üreticisi gücünün on katı patates ekiyor. Para etmediği zaman da batıyor" dedi. (DHA)