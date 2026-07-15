Mustafa Varank ile Hüseyin Çelik 15 Temmuz'da FETÖ kavgasına tutuştu: Ateşi Erdoğan'ın eski metin yazarı yaktı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde AKP'li eski bakanların sosyal medyadaki kavgası gündem oldu. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'ın paylaşımını alıntılayıp, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından darbe girişimi öncesinde tehdit edildiklerini söyleyerek FETÖ suçlamasıyla yüklendi.

Hüseyin Çelik, kendisine "FETÖ'nün kasası firari Akın İpek'in tasmalısı" diyen Varank'a çok sert çıkıştı.

ATEŞİ ERDOĞAN'IN METİN YAZARI YAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık dönemindeki eski metin yazarı Aydın Ünal, Fetullah Gülen'in kendisini bizzat hedef gösterdiğini ve kendisinin buna nasıl karşılık verdiğini 2013 yılındaki sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntüsünü paylaşarak anlattı.

Paylaşımlarının ardından, FETÖ tarafından 25 Aralık dosyasına dahil edilip Mustafa Varank'la birlikte tutuklanmaya çalışıldıklarını ifade etti.

FETÖ'nün güçlü olduğu o günlerde ölüm tehditlerinden değil, AKP içindeki yakınlarının “fitne çıkarıyor, Hocaefendiye hakaret ediyor” şikayetlerinden korktuklarını söyledi. Aynı isimlerin önemli mevkilere gelmesiyle FETÖ’cü olmakla itham edilip savcıya ifade vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ünal'ın o paylaşımı, Mustafa Varank'ın Hüseyin Çelik'i hedef alan sözlerinin fitilini ateşledi.

MUSTAFA VARANK İLE HÜSEYİN ÇELİK 15 TEMMUZ'DA FETÖ KAVGASINA TUTUŞTU

Mustafa Varank, Hüseyin Çelik'in ismini açık açık vererek sert sözlerle yüklendi. Varank, dershanelerin kapatılması, Gezi Parkı olayları ile 17/25 Aralık sürecinin yaşandığı dönemde kendilerinin FETÖ ile mücadele ettiklerini savunurken, Hüseyin Çelik tarafından "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Melek Anne çok çok üzgün. Böyle devam ederseniz başınıza ne geleceği belli olmaz" sözleriyle tehdit edildiklerini söyledi.

Varank, "Melek Anne" denilen kişinin FETÖ'nün kasası firari Akın İpek'in annesi

olduğunu ifade ederken Hüseyin Çelik'i, "Akın İpek tasmalısı" ve "FETÖ postacısı" olmakla suçlayarak, bugün muhalif yayınlarda yaptığı açıklamaların arkasındaki nedenin de bu olduğunu iddia etti.

Varank'ın paylaşımına yanıt veren Hüseyin Çelik ise iddiaları yalanlayarak, kendisine yönelik ifadelerin hakaret ve iftira olduğunu savundu. Çelik, Varank'ın kullandığı "sefilleşen" ve "tasmalısı" ifadelerinin kendi üslubunu ortaya koyduğunu belirterek, tehdit iddiasının "baştan sona adice bir yalan" olduğunu söyledi.

Söz konusu dönemin 2013 yılı olduğunu hatırlatan Çelik, bu tarihten sonra yaklaşık iki yıl daha AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini sürdürdüğünü belirterek, "Madem böyle bir tehdit söz konusuydu, neden o gün sustunuz?" diye sordu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi televizyon programlarında yaptığı açıklamaların kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu ifade eden Çelik, nerede durduğunu öğrenmek isteyenlerin o açıklamalara bakması gerektiğini söyledi.

Çelik, yıllar sonra ortaya atılan iddialarla tarihe not düşülemeyeceğini savunarak, her eleştiri yapanın "FETÖ'cü" ilan edildiğini öne sürdü ve bu anlayışın kendisi açısından hiçbir karşılığı olmadığını ifade etti.