Seçmen partiden önce lidere bakıyor: Son ankette tablo netleşti

GÜNDEMAR Araştırma'nın Haziran 2026 Türkiye Gündemi Araştırması, seçmen eğilimleri ile olası yeni parti senaryosuna ilişkin sonuçları ortaya koydu. 24-27 Haziran 2026 tarihlerinde 60 ilde 2 bin 350 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, mevcut siyasi tablo ile yeni parti senaryosundaki oy dağılımları karşılaştırıldı.

CHP lideri Özgür Özel'in ekibiyle partide kalması veya yeni parti ile seçime girmesi arasındaki fark dikkat çekti. Özel'in partide kalması CHP'nin oylarını korumasını sağladı. Ancak Özel'in liderliğindeki yeni parti, AKP'ye büyük oranda fark attı. Mutlak butlanla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ise bu senaryoda yüzde 4'e kadar geriledi.

SON ANKETTE TABLO NETLEŞTİ

Araştırmaya göre, kararsız ve protesto oyları dağıtılmadan AKP yüzde 24,82 ile ilk sırada yer aldı. CHP lideri Özgür Özel ve ekibinin partide devam etmesi durumunda CHP'nin oy oranı yüzde 22,20 olarak ölçülürken, kararsız veya fikri olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 13,53, protesto oylarının oranı ise yüzde 6,88 oldu.

Kararsız ve protesto oylarının dağıtılmasıyla birlikte AKP'nin oy oranı yüzde 31,20'ye yükseldi. CHP yüzde 27,89 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 8,23, İYİ Parti yüzde 7,26 ve Zafer Partisi yüzde 6,12 oranına ulaştı.

Araştırmada ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise yeni bir siyasi parti kurduğu varsayımı da ölçüldü.

Bu senaryoda yeni partinin, kararsız ve protesto oyları dağıtılmadan yüzde 28,12 oy aldığı görüldü.

Kararsız ve protesto oylarının dağıtılmasıyla yeni partinin oy oranı yüzde 34,92'ye yükselirken, AKP yüzde 30,46'da kaldı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 4,32 olarak ölçüldü.

SEÇMEN PARTİDEN ÖNCE LİDERE BAKIYOR

Araştırmayı değerlendiren GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, seçmen davranışında lider faktörünün öne çıktığını belirterek, "Mesaj açık: Seçmen artık yalnızca partiye değil, liderliğe ve iktidar iddiasına bakıyor. AKP yeniden zirveye çıkarken CHP'de geçen aya göre 4,01 puanlık, nisan ayına göre ise 8,21 puanlık kayıp ciddi bir uyarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Tamer Bolat, bu sonucun muhalefet açısından dikkat çekici olduğunu belirterek, "Yeni Partinin yüzde 34,92'ye ulaşması ise muhalefetin merkezinin bir anda değişebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.