En son yapılan anket: Vatandaş ne butlanı ne de Erdoğan'ı istemiyor

ANK-AR Araştırma ve Danışmanlık'ın 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği son araştırma, seçmenin hem Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a hem de CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararına mesafeli yaklaştığını ortaya koydu. Araştırmada, cumhurbaşkanlığı yarışındaki üç senaryoda da muhalefet adayları Erdoğan'ın önünde yer alırken, mutlak butlan kararını onaylayanların oranı yüzde 25,8'de kaldı. Araştırmanın hata payı yüzde 2,19 olarak açıklandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞINDA MUHALEFET ADAYLARI ÖNDE

Cumhuriyet'ten Merve Kılınç'ın haberine göre araştırmada seçmene üç farklı cumhurbaşkanlığı senaryosu yöneltildi. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı senaryoda İmamoğlu yüzde 44,6, Erdoğan ise yüzde 35,8 destek aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olduğu senaryoda Yavaş yüzde 46,2 ile ilk sırada yer alırken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 32,4 olarak ölçüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday gösterildiği senaryoda ise Özel yüzde 42,4, Erdoğan ise yüzde 37,6 oy aldı. Böylece üç senaryoda da muhalefet adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde olduğu görüldü.

BUTLAN KARARINA DESTEK YÜZDE 25'TE KALDI

Araştırmada CHP kurultayına ilişkin butlan kararı da seçmene soruldu. Katılımcıların yüzde 58,5'i mutlak butlan kararını onaylamadığını belirtirken, kararı destekleyenlerin oranı yüzde 25,8'de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 15,7 olarak kaydedildi.

Aynı araştırmada "Özgür Özel ve arkadaşları ne yapmalı?" sorusuna katılımcıların yüzde 39,6'sı "yeni bir siyasi parti kurmalı", yüzde 24,2'si ise "CHP içinde mücadeleye devam etmeli" yanıtını verdi.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

Araştırmada seçmene "Sizce erken seçim yapılmalı mı?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 56,5'i erken seçim yapılması gerektiğini ifade ederken, yüzde 34,1'i buna karşı çıktı. Kararsızların oranı ise yüzde 9,4 olarak ölçüldü.

Araştırmaya göre erken seçim talebi özellikle CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi seçmenlerinde öne çıkarken, AKP ve DEM Parti seçmenlerinde "hayır" yanıtı ağırlık kazandı.

ÖZEL'İN BAŞINDA OLDUĞU CHP DE YENİ PARTİ DE BİRİNCİ

Araştırmada farklı CHP yönetim senaryolarına göre milletvekili seçim tercihleri de ölçüldü.

Kararsızlar dağıtıldığında, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak devam ettiği senaryoda CHP yüzde 34,8 ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin oy oranı yüzde 27,5 olurken, DEM Parti yüzde 9,3, MHP yüzde 8,2 ve İYİ Parti yüzde 5,3 olarak ölçüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu senaryoda ise tablo değişti. AKP yüzde 30,9 ile ilk sıraya yükselirken, DEM Parti yüzde 13,5, CHP yüzde 13,1 ve İYİ Parti yüzde 13 oy aldı. Bu senaryoda kararsız seçmen oranı yüzde 25,9'a çıktı.

Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kurduğu senaryoda ise yeni partinin oy oranı yüzde 34 olarak hesaplandı. Aynı senaryoda AKP yüzde 27,3, MHP yüzde 7,8, DEM Parti yüzde 7,7, İYİ Parti yüzde 5 ve CHP yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.

BELEDİYE OPERASYONLARI SİYASİ BULUNUYOR

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin soruda katılımcıların yüzde 52,8'i operasyonların siyasi olduğu görüşünü dile getirdi. Operasyonların yolsuzluk ve rüşvetle mücadele kapsamında haklı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 37,5 olarak ölçüldü.