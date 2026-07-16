Son Dakika | Sanatçı Levent Üzümcü gözaltına alındı

Oyuncu Levent Üzümcü'nün gözaltına alındığı öğrenildi. Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla durumu kamuoyuna duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Üzümcü, gözaltına alındığını açıklarken sürece ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi. Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı. Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HENÜZ GEREKÇE AÇIKLANMADI

Üzümcü'nün neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor. İktidara yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirilerle gündeme gelen oyuncunun son paylaşımı ise şöyleydi:

"Seçim kaybedeceğini bildiği için deliye dönmüş, sosyal medya çomarlarına, yargı figüranlarına ve kolluk güçlerine bel bağlamış; faşizmini oturttuğu rahle -haliyle- cüheladan oluşan bir sistem, baskı, şiddet, tehdit ve şantajla “yoluna” devam etmeye çalışıyor. Aslında olan biten bu!"

Sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.