Hakkında destanlar anlatılırdı: Nesli tükenen asil canlıların sürüsüne 5 yavru daha katıldı

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Tüm popülasyonun tek bir bölgede bulunmasının olası bir salgın hastalık ya da orman yangını durumunda nesli tehlikeye sokabileceği değerlendiriliyor. Bu riske karşı bugüne kadar 123 alageyik, Aydın, Muğla, Manavgat ve Isparta'daki farklı doğal yaşam alanlarına nakledildi. Reçber, "Yaz aylarında en büyük korkumuz orman yangını. Yangın eylem planlarımız var. Farklı illerde alageyiklere doğal yaşam alanları oluşturmamızın en önemli sebebi yangın tehlikesi" diye konuştu.