Hakkında destanlar anlatılırdı: Nesli tükenen asil canlıların sürüsüne 5 yavru daha katıldı
Antalya'da koruma altında yaşayan ve dünyada saf ırk olarak tek doğal popülasyona sahip alageyiklerin bu yıl 5 yavrusu dünyaya geldi. Yeni doğumlarla birlikte toplam sayısı 177'ye ulaşan alageyikler, 1966'da yalnızca 7 bireyden oluşuyordu.
Antalya'nın Efeler ilçesinde şehir merkezine yalnızca 3 kilometre mesafedeki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bu yıl 5 alageyik yavrusu dünyaya geldi. Yeni doğumlarla birlikte üretme yerindeki toplam alageyik sayısı 177'ye ulaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Düzlerçamı bölgesini alageyiklerin (dama dama) dünyada saf ırk olarak yaşadığı tek doğal yayılış alanı olarak tanımlıyor. Popülasyonu artırmaya yönelik çalışmalar, 521 hektarlık Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde insan eli değmeden sürdürülüyor.
Üretme yeri 1966 yılında yalnızca 7 alageyikle kuruldu. Yaklaşık 60 yıllık koruma çalışmaları sonucunda popülasyon 25 katına çıkarak bugünkü 177 bireye ulaştı. Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Yeri Şefi Ertürk Reçber değişimi, "Üretim istasyonu 1966 yılında kurulduğunda sadece 7 alageyik vardı. Bu sayı koruma çalışmalarıyla yıllar içerisinde arttı" diyerek anlattı.
Haziran ayında doğum dönemine giren alageyiklerin yavruları, milli parklar ekiplerince bölgeye yerleştirilen fotokapanlar aracılığıyla tespit ediliyor. Reçber, şu ana kadar 5 yavru belirlediklerini, ilerleyen günlerde bu sayının daha da artabileceğini ifade etti.
Alageyiklerin yabaniliğinin bozulmaması için tüm işlemler minimum temas mantığıyla yürütülüyor. Hayvanların yaşam alanları, beslenme alışkanlıkları ve dolaşım sahaları takip sistemleri aracılığıyla izleniyor. Genetik çeşitliliği korumak amacıyla saha dışından yakalanan bireylerin üretme yerine katılmasına yönelik kan tazelemesi çalışmaları da sürüyor.
Tüm popülasyonun tek bir bölgede bulunmasının olası bir salgın hastalık ya da orman yangını durumunda nesli tehlikeye sokabileceği değerlendiriliyor. Bu riske karşı bugüne kadar 123 alageyik, Aydın, Muğla, Manavgat ve Isparta'daki farklı doğal yaşam alanlarına nakledildi. Reçber, "Yaz aylarında en büyük korkumuz orman yangını. Yangın eylem planlarımız var. Farklı illerde alageyiklere doğal yaşam alanları oluşturmamızın en önemli sebebi yangın tehlikesi" diye konuştu.
Zeytin ağaçlarının arasından yükselen antik coğrafyada üstü açık yaşam alanlarına sahip alageyikler için tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin ziyarete açılması da planlanıyor. Reçber, sahanın alageyiklerin saf ve doğal popülasyon olarak yaşadığı tek yer olması bakımından dünya ölçeğinde büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.
(AA)