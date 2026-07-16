Kılıçdaroğlu'nun giderlerini karşılayan iş adamı yeğeniymiş: 723 milyonluk ihale vermişti

Mutlak butlanla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettikten sonra Ankara'daki bir villada kurduğu ofisin, araç ve koruma giderlerinin bir iş insanı tarafından karşılandığını açıklamasının ardından Gazeteci Şaban Sevinç, söz konusu kişinin Nafer Çapar olduğunu ve Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den 723 milyonluk ihale aldığını söyledi.

Şaban Sevinç yaptığı yayında, CHP'li kaynaklara dayandırarak bu kez de Çapar'ın Kılıçdaroğlu'nun yeğeni olduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GİDERLERİNİ KARŞILAYAN İŞ ADAMI YEĞENİYMİŞ

Çapar'ın Kılıçdaroğlu'na "dayı" diye hitap ettiğini ve ikili arasında akrabalık ilişkisi bulunduğunu ifade etti. Çapar'ın sadece iş ilişkisi içinde olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun evine ve makam odasına rahatlıkla girebilecek kadar yakın biri olduğunu öne sürdü.

Şaban Sevinç, CHP'li isimlerden aldığı bilgileri aktararak Nafer Çapar'ın da Tuncelili olduğunu Çapar'ın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde partinin organizasyonlarını üstlenen isim haline geldiğini savunan Sevinç, aralarındaki ilişkinin akrabalık bağıyla da güçlendiğini öne sürdü.

723 MİLYONLUK İHALE VERMİŞTİ

Sevinç'in aktardığına göre Nafer Çapar'ın iş hayatındaki yükselişi Ataşehir Belediyesi döneminde başladı. Çapar'ın babasının Battal İlgezdi döneminde Ataşehir'deki kurban pazarını işlettiğini öne süren Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında CHP Genel Başkanı olmasının ardından Çapar'ın parti içinde etkisinin arttığını iddia etti.

Çapar'ın Battal İlgezdi'nin önerisiyle CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu'na girdiğini, ardından seçim kampanyaları ve parti organizasyonlarında görev almaya başladığını öne sürdü.

Sevinç, Nafer Çapar'ın 2014, 2015 ve 2018 seçim kampanyalarında organizasyon işleri aldığını, CHP kurultayları ile İstanbul, Ankara ve İzmir il kongrelerinin sahne ve organizasyon çalışmalarını yürüttüğünü iddia etti. Ayrıca Ataşehir, Maltepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li belediyelerin büyük organizasyonlarının da Çapar'ın şirketlerine yönlendirildiğini öne sürdü.

Sevinç'in aktardığına göre 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin seçim kampanyasının da Nafer Çapar tarafından yürütülmesini istediği öne sürüldü.

Ancak İnce ekibinin farklı firmalardan teklif aldığı ve Çapar'ın teklifinin diğer firmalara göre yaklaşık iki kat daha yüksek bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine kampanyanın büyük bölümünün başka bir firmaya yaptırıldığı, buna rağmen bazı işlerin yine Nafer Çapar'a verildiği öne sürüldü.

CHP'nin miting sahnelerinin düzenlenmesi işi karşılığında partiden yaklaşık 13,6 milyon dolar, 4 Kasım 2023'te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın salon organizasyonu için ise yaklaşık 1,8 milyon dolar ödeme aldı. Kılıçdaroğlu'nun Capar'a verdiği ihalelerin bedeli bugünkü kurla 723 milyon liraya denk geliyor.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI KAMPANYASINI GÜNDEME GETİRDİ

Şaban Sevinç, CHP'li kaynaklarına dayandırdığı açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında toplanan bağışlar ve yapılan harcamalar konusunda kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadığını söyledi.

Sevinç, kampanya sürecinde Nafer Çapar'ın şirketlerine ödeme yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa ne kadar ödeme gerçekleştirildiği ve kampanya hesaplarından bu şirketlere ne kadar kaynak aktarıldığının açıklanması gerektiğini savundu.

Şaban Sevinç, bu soruların CHP'li kaynaklar tarafından da dile getirildiğini belirterek, kamuoyunun şeffaf bir açıklama beklediğini ifade etti.