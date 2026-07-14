Kılıçdaroğlu 'arınma' kurulu kurdu: Denetimler butlan ekibini de kapsayacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma" talimatıyla kurulan yeni butlancı kurul, siyaset kulislerde farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Belediyelerin idari ve mali süreçlerini incelemek üzere yola çıkan bu mekanizma, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine ve geçmiş döneme yönelik iddialarla yan yana gelince, "Denetimler butlan ekibini de kapsayacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

DETAYLARI YANDAŞ GAZETE YAZDI

Butlan kararıyla koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, belediyeleri mercek altına alacak yeni bir mekanizma kurdu. "Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu" adı verilen bu yapı, hakkındaki iddialar nedeniyle soruşturma geçiren belediyelerin idari ve mali uygulamalarını inceleyecek.

Doğrudan Kılıçdaroğlu’na rapor sunacak olan butlancı kurulda şu isimler yer alıyor:

- Semih Esen (Eski Konyaaltı Belediye Başkanı)

- İbrahim Yumuşak (Eski MASAK Başkan Yardımcısı)

- Barış Bektaş ve Cevdet Akay (CHP Milletvekilleri)

- Efsun Ünal (Hukukçu)

- Meli Özay (Emekli Mülkiye Başmüfettişi)

Yandaş Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Kurul; ihalelerden personel alımlarına, harcama kalemlerinden atamalara kadar her şeyi denetleyecek. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kendi geçmişi ve yakın ekibine dair ortaya çıkan iddialar, bu denetim hamlesinin üzerindeki samimiyet gölgesini büyüterek büyük bir çelişkiyi gözler önüne seriyor.

SPONSORLUK VE İHALE İLİŞKİLERİ

Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimlere yönelik "denetim ve arınma" vurgusu yaptığı bir dönemde, genel başkanlık yarışını kaybettikten sonra Ankara’da açtığı çalışma ofisinin giderlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan açıklamalar dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, ofis ve koruma giderlerinin bir iş insanı tarafından karşılandığını doğrulamıştı.

Gazeteci Şaban Sevinç, bu desteklerin arkasındaki ismin iş insanı Nafer Capar olduğunu ileri sürerek, Capar’ın geçmiş dönemde CHP Genel Merkezi’nden aldığı organizasyon işlerini şöyle paylaştı:

- 2023 miting sahnesi düzenleme işleri: Yaklaşık 13,6 milyon dolar

- 38. Olağan Kurultay salon organizasyonu: Yaklaşık 1,8 milyon dolar

Belediyelerin şeffaflığına yönelik hassasiyet sürerken, Kılıçdaroğlu tarafından İletişim Koordinatörü olarak görevlendirilen Ali Haydar Fırat hakkında Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianamede yer alan iddialar da tartışmaların bir diğer boyutunu oluşturuyor.

KAPSAYICI BİR DENETİM OLACAK MI?

Kamuoyu ve parti tabanı, "denetim" ve "arınma" iradesinin sadece mevcut belediyelerle mi sınırlı kalacağını, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kendi yakın çevrelerindeki sponsorluk ilişkilerini ve iddiaları da kapsayacak kadar genişleyip genişlemeyeceğini merakla bekliyor.