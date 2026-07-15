Yeni parti konusunda çok konuşulacak kulis: Adı ne olacak? Kimler yer almayacak?

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin talebinin aksine olağan kurultay düzenleneceğini söylemiş ve Özgür Özel ekibinin mahkeme kararına yaptığı itirazın henüz yanıtlanmamış olması yeni parti ile ilgili iddiaları güçlendirmişti.

Konuya ilişkin Özgür Özel, yeni parti için hazırlıkların sürdüğünü ve temmuz sonu - ağustos başı gibi somut bir adımın atılacağını belirtmişti. Partinin adı sorulduğunda ise Özel, "Şimdilik yeni parti diyelim" şeklinde yanıt vermişti.

Özgür Özel

Bu gelişmeler ışığında Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, kurulmasına artık kesin gözüyle bakılan Özgür Özel'in yeni partisi ile ilgili siyaset gündemine bomba gibi düşecek bir kulis bilgisi paylaştı.

ÖZEL'İN 'YENİ PARTİ'Sİ İÇİN GELECEK HAFTA İŞARET EDİLDİ

Saymaz'ın aktardığına göre daha önce "Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız" diyen Özel ekibi, yeni partinin kuruluşu için gelecek hafta YSK'ya dilekçe verecek. Söz konusu dilekçede ise partinin adı Yeni Parti olarak yer alacak.

İsmail Saymaz'ın X paylaşımı (15 Temmuz 2026)

VELİ AĞBABA GİBİ İSİMLER OLMAYACAK

Öte yandan Saymaz'ın aktardığına göre büyük bir oy potansiyeline sahip yeni partide Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşlarından Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in yer almayacağı ifade ediliyor.

Söz konusu isimler hakkında ayrıca CHP'de mutlak butlan yönetimi tarafından ihraç talepleri bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bahse konu olan 5 ismin dosyasının 20 Ağustos 2026'da görüşüleceğini açıklamıştı.

AKDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Partide yer alması beklenmeyen isimlerden olan Akdoğan konuya dair flaş bir açıklama yaptı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim kurultayından sonra kendi isteğimle hiçbir kurulda ve TBMM‘de görev almadım." diyen Ankara Milletvekili Akdoğan, Saymaz'ın iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim. Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter."

Umut Akdoğan'ın X paylaşımı (15 Temmuz 2026)

ÖZEL'İN YENİ PARTİSİNİN YÜKSEK OY POTANSİYELİ BULUNUYOR

Yöneylem Sosyal Araştırma Merkezi'nin Haziran 2026'da yaptığı araştırmalarda, Özgür Özel'in yeni parti ile seçimlere girmesi halinde yüzde 27,3'lük bir oy potansiyeli ile AKP'nin önünde birinci olduğu görüldü.