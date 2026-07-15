CHP'de yeni parti trafiği: Milletvekillerindeki tedirginliği nedenleriyle anlattı

CHP lideri Özgür Özel bir yandan parti içindeki mücadeleyi sürdürürken bir yandan da yeni parti için hazırlıklarını sürdürüyor. Olası yeni partide kimlerin yer alacağı, CHP'den kaç vekilin yeni partiye geçeceği merak konusu olurken Özel ekibinden Süleyman Bülbül 100'e yakın vekilin geçeceğini söyledi.

Öte yandan bu süreçte Özgür Özel'e "koşulsuz" desteğini açıklayan Adnan Beker'in ailesine yönelik yargı kararları vekillerin atacağı adımları odak noktası haline getirdi. CHP içindeki yeni parti hareketliliğine dair yanıt ve Kemal Kılıçdaroğlu yorumu Gazeteci Deniz Zeyrek'ten geldi.

MİLLETVEKİLLERİNDEKİ TEDİRGİNLİĞİ NEDENLERİYLE ANLATTI

Deniz Zeyrek sosyal medya hesabından yayımladığı videoda CHP'li vekillerle yaptığı konuşmanın detaylarını aktardı. Yeni partiye büyük oranda geçiş yapacağı konuşulan vekillerin yaşadığı tedirginliği paylaştı.

Görüştüğü milletvekillerinin büyük kısmının yeni partiye katılma eğiliminde olduğunu ifade eden Zeyrek, milletvekillerinin bu süreçte ailelerine ve yakın çevrelerine yönelik baskı yaşanabileceği kaygısını dile getirdiğini aktardı.

Zeyrek, bazı milletvekillerinin bu endişelerini Adnan Beker örneği üzerinden değerlendirdiğini belirterek, Beker'in Özgür Özel'e verdiği desteğin ardından ailesine yönelik yargı süreçlerini örnek gösterdiklerini söyledi.

Vekillerin kendilerinden ziyade aileleri ve yakın çevreleri ile şirketlerinin hedef alınabileceği endişesini taşıdığını anlatan Zeyrek, bu durumun milletvekillerinin siyasi tercihlerini etkileyebileceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da milletvekillerinin göreceği olası baskılardan kurtulmak için kendi tarafında kalacağına dair beklenti içerisinde olabileceğini söyledi.

Deniz Zeyrek'in konuşması şu şekilde:

"Bugün yine CHP'li milletvekilleriyle konuştum. 'Ne yaparsınız? Özgür Özel'i mi desteklersiniz? Yeni partiye gidip, o yeni partinin grubuna mı katılırsınız?' Çoğu yeni partiye katılacağını söylüyor ama şöyle endişeleri var. Biri Adnan Beker'i örnek gösterdi. 'Özgür Özel'i desteklediği için oğlunu, kardeşini tutukladılar.' diyor. Adnan Beker'i bu baskıyla CHP'den istifa ettirdiler. Yani milletvekilleri bu süreçte çok ciddi baskı altındalar. 'Aileleriyle tehdit ediliyorlar.' diyor. Adnan Beker'i gösteriyor. Diyorki 'Bak adam CHP'de Özgür Özel'e biraz destek verdi, önce oğlunu uyuşturucudan aldılar, sonra kardeşini bilmem neden aldılar. Dokunulmazlığı olmasa belki Adnan Beker'i de bir şekilde alacaklar. Adam CHP'den yetti gayri diyerek ayrıldı yani.' Belki Kemal Kılıçdaroğlu buna güveniyordur. Yani milletvekillerine ve ailelerine o kadar büyük yasal baskılar yapılıyor ki bunlar başına gelmesin diye o milletvekilleri de ailelerinin başına bir şey geleceğine, şirketlerinin başına bir şey geleceğine, 'Bizim yanımıza gelir, yargı baskısından kurtulmak için.' Böyle bir beklentisi var büyük ihtimalle." Aynı itirafçılar gibi yani Muhittin Böcek sendromu."

CHP'DE YENİ PARTİ TRAFİĞİ

Ana muhalefette yeni parti hazırlıkları ve kimlerin geçeceğine dair ilk sayı CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'den geldi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Bülbül, Yargıtay'ın "mutlak butlan" davasına ilişkin kararını adli tatil öncesinde vermesi gerektiğini belirterek, kararın bozulması halinde Özgür Özel liderliğinde siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Bülbül, kararın bozulmaması durumunda ise 21 Temmuz'dan sonra yeni bir siyasi oluşumun hayata geçirilebileceğini belirterek, 111 CHP milletvekilinden yaklaşık 100'üyle birlikte yeni oluşum için düğmeye basabileceklerini ifade etti. Mücadeleden vazgeçmediklerini, yalnızca yöntem değiştireceklerini dile getirdi.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan da verdiği röportajda belediye başkanları ve milletvekillerinin büyük bölümünün Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğine inandığını söyledi.

Özcan, yerel siyaset yapan isimlerin kararlarında seçmen iradesinin belirleyici olduğunu vurgulayarak, vatandaşın haksızlık ve hukuksuzluk olarak gördüğü gelişmelerin yerel siyasetçiler üzerinde de etkili olduğunu belirtti. Belediye başkanlarının toplumdaki güçlü tepkiyi gördüğünü ifade eden Özcan, örgütün, kadroların ve siyasetçilerin önemli bölümünün Özgür Özel'in yanında yer alacağını düşündüğünü kaydetti.