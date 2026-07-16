Son Dakika | Haluk Levent ve Ece Güner dahil 14 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 kişiden 14'ü tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

HALUK LEVENT VE ECE GÜNER TUTUKLANDI

Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay bulunuyor. Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edilmişti. Şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

(AA)