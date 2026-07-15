AHBAP dosyasında ifadeler ortaya çıktı: Haluk Levent tarafından 90 milyon lira dolandırıldım

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi arasında bulunan Sevda Kurt ve Emrah Gödeliner'in emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

Aralarında AHBAP Derneği'nin de bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunduğunu belirten Kurt, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldığını öne sürdü. Bu nedenle ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu belirtti.

Gödeliner ise kendi hesabından Zafer Yay'ın hesabına 681 işlemde 238 milyon 935 bin 749 TL para çıkışı yapıldığını kabul ederek bu paraların kaynağını bilmediğini öne sürdü.

"HALUK LEVENT TARAFINDAN 90 MİLYON TL DOLANDIRILDIM"

Uzun yıllar ABD'de yaşadığını ve yıllar içerisinde elde ettiği kazancını yasal yollarla Türkiye'ye getirdiğini ifade eden Kurt, "Kendi ekonomik özgürlüğümü sağladıktan sonra birinci derece yakınlarıma yardımcı oldum. Devamında da ülkeme yardım etmek istedim. Tek amacım ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktı. Bu amacıma ulaşmak için o dönem ülkemizde boy boy haberleri yapılan bir derneğe güvendim." dedi.

Haluk Levent

"Ülkemizde nice güvenilir insan benzeri hikayelerle dolandırılmıştır" diyen Sevda Kurt, Levent ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

"Haluk Levent isimli şahıs tarafından yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım" şeklinde konuşan Kurt'un ifadesi şöyle:

"Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı. Ekonomik olarak büyük zorluk içerisine girmeme neden oldu. Beyanlarımla banka dekontları, ele geçirilen dijital materyallerdeki yazışmalar iddialarımı desteklemektedir."

Öte yandan Sevda Kurt, soruşturmada adı geçen isimlerden olan Zafer Yay'ı tanımadığını öne sürerken, Emrah Gödeliner'i ise Haluk Levent'in arkadaşı olarak bildiğini söyledi.

"HALUK LEVENT'TEN ŞİKAYETÇİYİM"

"Bu suç örgütünde böyle bir konumda olduklarından haberdar değildim" diyen Kurt şöyle konuştu:

"Ben Haluk Levent suç örgütü tarafından dolandırıldım ve mağdur edildim. Haluk Levent ve onunla birlikte bu suça iştirak eden şahıslardan şikayetçiyim."

GÖDELİNER MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRANSFERLERİNİ ANLATTI

Gödeliner, Zafer Yay'ın hesaplarından kendi hesaplarına 307 işlemde 136 milyon 511 bin 290 TL gönderilmesi ve kendi hesaplarından Yay'ın hesaplarına 681 işlemde 238 milyon 935 bin 749 lira para çıkışı yapılmasına ilişkin soruya, Haluk Levent'i işaret ederek şöyle yanıt verdi:

"Bu para ilişkilerinin oluşmasının sebebi Haluk Levent isimli şahıstan kaynaklanmaktadır. Bu paralar Haluk Levent isimli şahıs adına hesabıma girip çıkmıştır. Hatta kendisi şu anda ismini hatırlamadığım bir resmî kuruma giderek bu hesapları kendisinin kullandığını beyan etmişti. Paraların kaynağını bilmiyorum. Gönderen isimleri Haluk Levent isimli şahıs aracılığıyla tanırım. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı."

Gödeliner, bu şekilde birçok para transferi olduğunu belirterek tamamının Haluk Levent'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini öne sürdü.