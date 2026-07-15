Soylu döneminde başlatılan AHBAP denetimi Yerlikaya döneminde temiz raporuyla sonuçlanmış!

AHBAP Derneği'ne yönelik Süleyman Soylu döneminde başlatılan İçişleri Bakanlığı denetiminin Ali Yerlikaya döneminde tamamlandığı öğrenildi. Denetimin, Haluk Levent'in sınıf arkadaşı olan Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ile yaptığı görüşmeden kısa süre sonra olumlu sonuçlanması dikkat çekti.

AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada Haluk Levent gözaltına alındı. Levent'e "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç örgütü üyeliği" suçlamaları yöneltilirken milyonlarca dolarlık yasa dışı bahis iddiaları da gündemde.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yardım faaliyetleriyle öne çıkan AHBAP Derneği, siyasi tartışmaların da odağı haline gelmişti. Süreç, 14 Şubat 2023'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AHBAP'ı hedef alan açıklamalarıyla başladı. Bir gün sonra dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yardım kampanyalarının yalnızca AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, devletle paralel şekilde hareket etmeye çalışanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Bu açıklamaların ardından İçişleri Bakanlığı, AHBAP Derneği hakkında denetim başlattı. Denetimin başladığını AHBAP Başkanı Haluk Levent de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı.

SOYLU YERİNE YERLİKAYA GELDİ

Ancak denetim süreci devam ederken Süleyman Soylu'nun yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak atandı.

Gazete Pencere'deki habere göre Yerlikaya'nın göreve başlamasının ardından oluşturduğu bakan yardımcıları kadrosunda Mehmet Sağlam da yer aldı. Haluk Levent, 5 Ekim 2023'te Sağlam ile bir araya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Levent paylaşımında, Mehmet Sağlam ile Adana Karşıyaka Lisesi'nden arkadaş olduklarını da belirtti.

Bu görüşmeden yaklaşık iki ay sonra, 7 Aralık 2023'te Haluk Levent, Soylu döneminde başlatılan denetimin tamamlandığını açıkladı. Levent, 6 Şubat depremleri sonrasında AHBAP'a yapılan bağışlarla ilgili İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemenin sona erdiğini belirterek, derneğin denetimden "alnının akıyla" çıktığını ifade etti.

OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

Böylece Süleyman Soylu döneminde başlatılan denetim, Ali Yerlikaya'nın bakanlığı döneminde olumlu raporla tamamlanmış oldu. Denetimin, Haluk Levent'in okul arkadaşı olan Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ile yaptığı görüşmeden kısa süre sonra olumlu sonuçlanması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Gözaltına alınan Haluk Levent'in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve başka siyasi isimlerle ilgili beyanları ifade tutanağa yazılmadı. Haluk Levent sosyal medya hesabından "konuşmama izin vermiyorlar" açıklamasında bulundu.

Levent, ifadesinde hakkında iddia edilen suçlamaların doğru olmadığını ve böyle bir durumda önce İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerinin istifa etmesi gerektiğini belirtti.