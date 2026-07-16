Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezonda takımın kaptanının kim olacağını resmen açıkladı.
Süper Lig’de üst üste 4 kez şampiyon olan ve yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımın yeni kaptanını açıkladı.
GALATASARAY’IN YENİ KAPTANI BELLİ OLDU
Galatasaray’ın yeni kaptanı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu.
Tecrübeli teknik direktör açıklamasında, ‘’Yeni sezonda kaptanımız Osimhen’’ ifadelerine yer verdi.
FORMA NUMARASI DA DEĞİŞECEK İDDİASI
Galatasaray’da 45 numara giyen Victor Osimhen’in forma numarasının da değişeceği iddia edildi.
Nijeryalı santforun, 9 numara giyen ve takımdan ayrılan Mauro Icardi’nin yerine 9 numaralı formayı giyeceği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Victor Osimhen, geride bıraktığımız sezonda 33 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 22 gol atarken 8 de asist yaptı.
27 yaşındaki golcü 30 gole doğrudan katkı sağladı.
Victor Osimhen’in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ HALİNE GELDİ
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sergilediği etkili performansla takımının en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor. Gücü, hızı ve bitiriciliğiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı-kırmızılıların hücum hattına büyük katkı sağlıyor.
Taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen Osimhen'in yeni sezonda da Galatasaray'ın şampiyonluk hedefindeki en kritik isimlerden biri olması bekleniyor. Teknik heyetin en büyük kozlarından biri olarak gösterilen 27 yaşındaki santrfor, performansını istikrarlı şekilde sürdürmeyi hedefliyor.