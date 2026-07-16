Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu

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Taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen Osimhen'in yeni sezonda da Galatasaray'ın şampiyonluk hedefindeki en kritik isimlerden biri olması bekleniyor. Teknik heyetin en büyük kozlarından biri olarak gösterilen 27 yaşındaki santrfor, performansını istikrarlı şekilde sürdürmeyi hedefliyor.