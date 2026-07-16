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Halk TV Türkiye Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 2 kişi serbest bırakıldı

Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 2 kişi serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişinin 2'si Adli Tıp işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

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Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 2 kişi serbest bırakıldı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sabah saatlerinde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, yapımcı Fatih Aksoy ve İlyas Yalçıntaş'ın bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 ünlü isim, Adli Tıp Kurumunda verdikleri testin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 2 kişi serbest bırakıldı - Resim : 1

FATİH AKSOY SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan gözaltına alınanlardan Fatih Aksoy ile Eylem İpek'in Adli Tıp işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son Dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 2 kişi serbest bırakıldı - Resim : 2

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12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltı sonrası adliyeye sevk edilenler şöyle:

  • İlyas Yalçıntaş
  • Ateş İnce
  • Öner Faruk Işık
  • Şefik Ömer Dolman
  • Aybüke Albere
  • Ayşe Nur Balcı
  • İrem Haznedar
  • Sıla Gençoğlu
  • Orhan Yıldız
  • Gökhan şafak
  • Buğra Balkaya
  • Asude Mercan
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Operasyon Gözaltı Adliye
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