Kılıçdaroğlu'na bir soru daha! Geceliği 15 bin dolar oteli kim karşıladı? Fatih Altaylı sordu

Gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofis, araç ve personel giderlerinin bir iş insanı tarafından karşılandığı yönündeki açıklamalarının ardından, 2023 seçimleri sonrasında kaldığı öne sürülen geceliği 15 bin dolarlık otelin faturasını da kimin ödediğini sordu.

Altaylı, köşe yazısında Kılıçdaroğlu’nun masraflarının bir iş insanı tarafından karşılandığını kabul ettiğini belirtti. Söz konusu kişinin müteahhit Nafer Çapar olduğunu hatırlattı.

CHP’NİN ORGANİZASYONLARINI YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Altaylı, Çapar’ın CHP ile yalnızca gönül bağı bulunan bir iş insanı olmadığını savundu. Çapar’a ait şirketlerin Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin kurultay, miting ve çeşitli organizasyonlarını yaptığını yazdı. Altaylı, "Dürüst Kılıçdaroğlu bu işte." dedi.

Bazı belediyelerin organizasyonlarının da aynı şirketler tarafından üstlenildiğini belirten Altaylı, Çapar’ın Kılıçdaroğlu döneminde CHP’den yüksek tutarlarda ödeme aldığını söyledi.

Altaylı, siyasi bir ismin kişisel giderlerinin iş ilişkisi bulunan bir kişi tarafından karşılanmasının etik açıdan tartışmalı olduğunu söyledi. İş insanlarıyla kişisel mali ilişkiler kurulmasının siyasetçinin bağımsızlığına ve dürüstlük algısına zarar vereceğini savundu.

Altaylı, "Cebine para atmamış olması ya da mutfağının çok kötü görünüyor olması dürüst olduğunu göstermiyor.

İş insanları ile şahsi akçeli işlere girdiğiniz anda dürüstlükten söz edemezsiniz. İş insanlarına borçlandığınız anda dürüstlük sona ermiştir." dedi.

“OTELİN FATURASINI KİM ÖDEDİ?”

Altaylı, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kılıçdaroğlu’nun tatile çıktığını ve geceliği 15 bin dolar olduğu öne sürülen bir otelde kaldığının iktidara yakın medya tarafından gündeme getirildiğini hatırlattı.

Altaylı yazısını şu soruyla tamamladı:

“Acaba o otelin iktidar medyasının tabiriyle ‘milyonları bulan’ faturasını da Nafer Çapar mı ödedi, yoksa bilmediğimiz başka müteahhitler de var mı?”

NELER OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevini kaybettikten sonra Ankara’da kullandığı ofisin kirası ile araç, koruma ve personel giderlerinin bir iş insanı tarafından karşılandığını açıklamıştı. Şaban Sevinç ise bu kişinin Nafer Çapar olduğunu öne sürmüştü.

Sevinç, CHP’li kaynaklara dayandırdığı açıklamasında Çapar’ın Kılıçdaroğlu’na “dayı” diye hitap ettiğini ve aralarında akrabalık bağı bulunduğunu iddia etmişti. Çapar’ın Kılıçdaroğlu’nun evine ve makam odasına rahatlıkla girebilecek kadar yakın olduğunu da savunmuştu.

Nafer Çapar’ın Kılıçdaroğlu döneminde CHP’nin seçim kampanyaları, mitingleri, kurultayları ve il kongrelerinin organizasyonlarını üstlendiği ileri sürülmüştü. Ataşehir, Maltepe, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bazı CHP’li belediyelerin organizasyon işlerinin de Çapar’ın şirketlerine verildiği iddia edilmişti.

Sevinç, Çapar’ın CHP’nin miting organizasyonları karşılığında yaklaşık 13,6 milyon dolar, 4 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay’ın salon organizasyonu için ise yaklaşık 1,8 milyon dolar ödeme aldığını öne sürmüştü. Bu ödemelerin güncel kurla yaklaşık 723 milyon liraya ulaştığını belirtmişti.

Sevinç ayrıca Kılıçdaroğlu’nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında toplanan bağışlar ve yapılan harcamalar konusunda ayrıntılı açıklama yapmadığını savunmuştu. Nafer Çapar’ın şirketlerine kampanya bütçesinden ödeme yapılıp yapılmadığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söylemişti.