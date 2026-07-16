Son Dakika │ 12'nci yargı paketi TBMM'den geçti

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

AKP'nin sunduğu önergeler doğrultusunda, idareye başvuru zorunluluğu getiren 1'inci madde ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı çerçevesinde hazırlanan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) düzenlemesini içeren 16'ncı madde metinden tamamen çıkarıldı.

12. Yargı Paketi ile kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi getirildi. AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre düzenleme, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki yaklaşık 400 bin dosyayı kapsayacak.

YARGITAY'IN VE İSTİNAFIN BOZMA YETKİSİNE KISITLAMA

TBMM'de görüşülen kanun teklifiyle idari yargıda önemli değişikliklere gidiliyor. Düzenlemeye göre, idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından karara bağlanacak davaların kapsamı genişletilecek.

Buna göre, 486 bin lirayı aşmayan iptal ve tam yargı davalarının büyük bölümü artık tek hakim tarafından görülecek. Ayrıca öğrencilerin not, burs, kredi ve yurt işlemleri, kamu görevlilerinin izin, lojman, yolluk ve geçici görevlendirme işlemleri ile bazı disiplin cezalarına ilişkin davalar da tek hakim tarafından karara bağlanabilecek.

Teklif, istinaf ve temyiz süreçlerinde de önemli değişiklikler içeriyor. Bölge idare mahkemeleri, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun bulduğu ancak gerekçesini eksik veya hatalı gördüğü durumlarda, kararı bozmak yerine gerekçesini düzelterek istinaf başvurusunu reddedebilecek.

TARTIŞMA YARATAN MADDELER BİR SONRAKİ YARGI PAKETİNE BIRAKILDI

Hazırlanan paket ilk olarak 60 maddeden oluşmaktaydı. Ancak iktidar partisi 60 maddelik düzenlemeyi üçe bölerek Meclis'e getirmeyi tercih ettiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in pakette yer alacağını söylediği sosyal medyada kimlik doğrulama, LGBTİ'lere yönelik infaz ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yaş sınırı getirilmesine ilişkin düzenlemeler bu pakette yer almadı.