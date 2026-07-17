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Halk TV Spor Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı

Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları derin bir gizlilik içinde sürerken, Greenwood'tan sonra taraftarı çılgına çevirecek bir transfer daha ortaya çıktı. Anlaşma sağlandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler çalışmaları derin bir gizlilik içinde sürdürürken, bombalar da peş peşe patlıyor.

Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı - Fotoğraf: 2
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İngiliz futbolcu Mason Greenwood'tan sonra taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha ortaya çıktı. Resmen anlaştıkları iddia edildi.

Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı - Fotoğraf: 3
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Mason Greenwood'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin kanat transferi için de Manchester Unitedlı Marcus Rasford için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı - Fotoğraf: 4
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Sarı lacivertlilerin girişimde bulunduğu bir diğer oyuncunun da Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı - Fotoğraf: 5
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Ancak son transfer haberi Almanya'dan geldi. İddiaya göre Fenerbahçe, Borussia Dortmund'la golcüsü için anlaştı.

Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı - Fotoğraf: 6
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Gazeteci Levent Ümit Erol, Fanatik'e göre Fenerbahçe'nin Serhou Guirassy transferinde tüm pürüzleri giderdiğini ve mutlu sona ulaştığını açıkladı.

Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı - Fotoğraf: 7
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Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Gineli futbolcu ile ilgili resmi açıklamanın da her an yapılabileceğini bildirdi.

Fenerbahçe Transfer Aziz Yıldırım
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