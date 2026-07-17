Fenerbahçe'den taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha: Anlaştıkları açıklandı
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları derin bir gizlilik içinde sürerken, Greenwood'tan sonra taraftarı çılgına çevirecek bir transfer daha ortaya çıktı. Anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler çalışmaları derin bir gizlilik içinde sürdürürken, bombalar da peş peşe patlıyor.
İngiliz futbolcu Mason Greenwood'tan sonra taraftarları çılgına çevirecek bir transfer daha ortaya çıktı. Resmen anlaştıkları iddia edildi.
Mason Greenwood'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin kanat transferi için de Manchester Unitedlı Marcus Rasford için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.
Sarı lacivertlilerin girişimde bulunduğu bir diğer oyuncunun da Aston Villa'nın golcüsü Ollie Watkins olduğu ileri sürüldü.
Ancak son transfer haberi Almanya'dan geldi. İddiaya göre Fenerbahçe, Borussia Dortmund'la golcüsü için anlaştı.
Gazeteci Levent Ümit Erol, Fanatik'e göre Fenerbahçe'nin Serhou Guirassy transferinde tüm pürüzleri giderdiğini ve mutlu sona ulaştığını açıkladı.
Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Gineli futbolcu ile ilgili resmi açıklamanın da her an yapılabileceğini bildirdi.