Amedspor Icardi'yi resmen açıkladı

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, başkan Nahit Eren açıklamalarda bulundu. Eren, Icardi ile ilgili iddialara da resmen açıklık getirdi.

Eren, İlke TV'de katıldığı programda şunları söyledi:

"Yabancı oyuncuların neredeyse tamamının sözleşmesi bitti. Ya da yaş kriteri nedeniyle ayrılmalar söz konusu. Yerli oyuncular konusunda da kadroda tutulacak isim sayısı oldukça az. Bu nedenle kadroyu büyük ölçüde yeniden kuruyoruz. Özellikle dinamik bir ekip oluşturmayı hedeflediğimiz için bonservisi elinde olan oyuncu bulma ihtimali oldukça düşük. Bu yüzden daha çok bonservis ödeyerek futbolcu transfer etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum bir yandan avantaj sağlarken, diğer yandan hem bonservis bedeli hem de oyuncu maaşları nedeniyle transfer limiti açısından dezavantaj oluşturuyor.”

AMEDSPOR BAŞKANI'NDAN MAURO ICARDİ AÇIKLAMASI

Nahit Eren, Galatasaray'la ayrılan Mauro Icardi'nin transfer iddialarıyla ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Gelecekte en az Icardi kadar adından söz ettireceğine inandığımız forvet adayları var. Dolayısıyla Icardi gündemimizde yok. Temaslarımız sürüyor. Umarım bir iki gün içerisinde transferi tamamlarız. Dünya Kupası süreci de bize bazı gerçekleri gösterdi. Amedspor'un Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen transfer limiti var ve bu limit içerisinde hareket etmek kolay değil. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda, geçen sezonki kadrodan çok fazla futbolcuyla devam edilmeyecek.”