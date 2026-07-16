Amedspor rövanşı kazandı: Yediği kadar attı

Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında çıktığı hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 2-0 mağlup etti.

Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılı ekip, ortaya koyduğu disiplinli oyun ve etkili hücum performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakip yarı sahada baskı kuran Amedspor, aradığı golü 34. dakikada savunma oyuncusu David Bates'in kaydettiği golle buldu. Bu golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam eden Diyarbakır temsilcisi, yalnızca beş dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Takımın tecrübeli isimlerinden Furkan Soyalp, 39. dakikada fileleri havalandırarak ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda teknik ekip farklı oyunculara süre vererek kadrodaki isimlerin son durumunu değerlendirme fırsatı bulurken, Amedspor savunmada da başarılı bir görüntü sergiledi. Rakibine net gol fırsatı tanımayan yeşil-kırmızılı ekip, mücadeleyi 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

AMEDSPOR RÖVANŞI ALDI

Amedspor, 11 Temmuz Cumartesi günü yine Dinnamo Batumi ile karşılaşmış ancak mücadeleyi 2-0 kaybetmişti.

Bugün yeniden Gürcistan ekibi ile karşılaşan Amedspor, yediği gol kadar gol atarak sahadan 2-0'lık skorla ayrılmayı başardı.