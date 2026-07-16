Son dakika | Haluk Levent'in hakimlik ifadesi halktv.com.tr'de! "Hükümetten AHBAP'a aracılar gönderildi"

"AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada tutuklanan Haluk Levent cezaevine sevk edildi. Levent ile beraber avukat Ece Güner dahil 14 kişi bulunuyor.

HAKİMLİK İFADESİ HALK TV'DE

Gözaltındayken sosyal medya hesabından emniyetteki ifade sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da adının geçtiği konuşmasının tutanaklara işlenmediği ve 'susma hakkını' kullandığının yazıldığı iddia eden Haluk Levent hakimlik ifadesinde de iktidarı işaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ardından bu durumda olduğunu savunan Haluk Levent, 80 milyon liranın karar defterine işlendiğini ve yönetim kurulu ile beraber karar verildiği halde uhdelerine geçirildiği gibi gösterilmesine 'akıl almaz bir durumdur' dedi.

"2023 YILINDAN BERİ BASKILAR GÖRDÜK"

Haluk Levent, 2023 yılından beri baskılar gördüklerini, ancak bunu ifade edemediklerini söylerken derneğe hükümetten birçok aracı gönderildiğini söyledi.

Haluk Levent'in hakimlik ifadesi aynen şu şekilde oldu:

"İçinde bulunduğum durumun sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in AHBAP'DAN para çalınmasına ilişkin halkı yanıltıcı açıklaması neticesinde yaşandığı kanaatindeyim. Bahsi geçen 80 Milyon TL'nin daha önce de belirttiğimiz gibi karar defterine işlenmiş, yönetim kurulu kararı ile verildiği halde dosyada bu paranın uhdemize geçirildiği gibi gösterilmesi akıl almaz bir durumdur.

Ben bu hususla ilgili bakanımız tarafından açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle dernekten bir lira dahi uhdeme geçirmiş değilim. Ben hiçbir suç işlemedim. Suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Ahbap derneği üzerinde 2023 yılından itibaren baskılar gördük.

"3 YILDIR ÇİLELER ÇEKTİK..."

3 yıldır çileler çektik ama bunları ifade edemedik. Korkularımız, kaygılarımız ya derneğe el konulursa korkusu bizlere hep susmayı itti. Dönem dönem kimi bakanlıkların kimi bakan yardımcıları ile şirketler arasında gönderildik, getirildik. Hükümet organlarının birçok politikacısı Ahbap derneğine aracılar gönderdi.

"BİRÇOK YARDIM ZARARA UĞRATILDI"

İlk büyük yıldır sistematik olarak yapacağımız birçok yardım zarara uğratıldı. Bu konuda son olay anlaşıldı ki olmayan bir olay üzerinden çaldı denilip yıpratılmaya çalışılıyoruz. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim."



