Son Dakika | Haluk Levent'in tutuklanmasından sonra Akın Gürlek'ten ilk açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent’in de tutuklandığı Ahbap soruşturmasında bağışların kullanımının tüm yönleriyle aydınlatılacağını söyledi. Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı soruşturmaya değinen Gürlek, sivil toplum kuruluşlarının şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini belirtti:

"Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu, kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir."

Gürlek, vatandaşların iyi niyetle yaptığı bağışların amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Soruşturmanın sosyal medya kampanyalarına göre değil, somut deliller ve kanunlar doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

GÜRLEK'İN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Gürlek’in açıklamalarının tamamı şöyle:

“Değerli mesai arkadaşlarım, sözlerime son verirken son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar üzerine yürütülen adli soruşturmaya da değinmek istiyorum.

Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdendir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz.

Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu, kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapının devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez.

Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı, sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil; somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi, hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir titizlikle, tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduğumuz gibi, hukuk içinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde kamu düzenini korumaya, sivil toplum alanında şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirmeye ve milletimizin emanetine sahip çıkma iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz.”

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı ve deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Savcılığın açıklamasında, Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen ve asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı hesaplara Ahbap Derneği’nden yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddia edildi. Derneğin kurucularından Alper Çelik adına kayıtlı hesaplardan da 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği ileri sürüldü.

Haluk Levent, hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağına rağmen kaçma hazırlığı yaptığı iddiasıyla 12 Temmuz’da Bursa’da gözaltına alındı. Levent’in yanı sıra dernek çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu belirtilen çok sayıda kişi hakkında da gözaltı işlemi yapıldı.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, bazı şüpheliler ve dernek çalışanları arasında yüksek tutarlı para transferleri bulunduğu, işlemlerin bir bölümündeki açıklamaların para hareketlerinin nedenini ortaya koymadığı belirtildi.

Haluk Levent suçlamaları reddederek Ahbap Derneği’nin 2023, 2024 ve 2025 yıllarında İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetlendiğini ve olumsuz bir bulguya rastlanmadığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakimlik, Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Aralarında Haluk Levent, Ece Güner, Yeliz Kaya, İlker Çetin ve Zafer Yay’ın da bulunduğu şüpheliler cezaevine gönderildi. Hakimlik, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uyguladı. Ayrı bir operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.