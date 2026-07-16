Galatasaray'dan ayrıldı: 2. Lig takımına imzayı attı

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, yeni sezon öncesi yaptığı transfer ile kadrosunu güçlendirdi.

Elazığ temsilcisi, Galatasaray'dan 20 yaşındaki stoper Ali Yeşilyurt'u 1 yıllık kiralık olarak transfer etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray'dan profesyonel futbolcu Ali Yeşilyurt ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ALİ YEŞİLYURT KARİYERİ

30 Temmuz 2005 doğumlu olan ve 1.92 metrelik boyuyla dikkat çeken Ali Yeşilyurt, futbol eğitimini Galatasaray Futbol Akademisi'nde aldı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan genç oyuncu, Türkiye'nin U15, U17 ve U18 milli takımlarında da forma giyerek altyapı seviyesinde önemli tecrübeler kazandı.

Galatasaray yönetimi, oyuncunun potansiyeline olan güvenini 2025 yılında sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatarak gösterdi. Ancak A takım seviyesinde düzenli forma şansı bulması zorlaşan genç stoper için kiralık formülü devreye sokuldu.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Yalova FK'da geçiren Ali Yeşilyurt, TFF 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 23 karşılaşmada görev aldı. İstikrarlı performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan genç savunmacı, sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak yalnızca savunmada değil hücum katkısıyla da dikkat çekti.

Yeni sezonda Elazığspor formasıyla daha fazla süre alarak gelişimini sürdürmesi beklenen Ali Yeşilyurt'un, göstereceği performansın ardından Galatasaray'a daha tecrübeli ve hazır bir şekilde dönmesi hedefleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, genç stoperi geleceğin önemli savunmacılarından biri olarak görüyor.