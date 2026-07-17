Özgür Özel'e Kırıkkale'de yoğun ilgi

Özel, Kırıkkale'de coşkulu kalabalığa hitap etti. Konuşmasına, planlanan Kırıkkale programının merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın vefatı ve cenaze töreni nedeniyle gecikmeli olarak başladığını açıklayarak başlayan Özel, Kırıkkalelilere bekledikleri ve kendisini bağırlarına bastıkları için teşekkür etti.

Konuşmasında Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile olan yol yürüyüşlerine değinen Özel, sahada elde edilen tarihi başarıyı şu sözlerle özetledi:

"Örgüt istedi, siz istediniz, biz teklif ettik, Ahmet Önal görevi kabul etti. Ve ilan edildiğinden beri Kırıkkale'de Cumhuriyet Halk Partisi, 1989'dan beri ilk kez kazandı, yüzde 50 oyla kazandı! Hepinize teşekkür ediyorum."

"KIRIKKALE AHMET ÖNAL’I GERİ ÇAĞIRDI"

Ahmet Önal ile 2018 seçimlerinden bu yana omuz omuza çalıştıklarını belirten Özgür Özel, 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Kırıkkale’de %2,5 oy aldığı günlerden bugünlere gelindiğini hatırlattı. Önal’ın milletvekilliği dönemindeki başarısının ardından Kırıkkale halkının onu belediye başkanlığına, şehrin "Emin insanı" olmaya davet ettiğini vurgulayan Özel, il başkanı ve milletvekili uyumuyla bu tarihi zaferin elde edildiğini belirtti.