Özgür Özel'e Kırıkkale'de yoğun ilgi
Son dakika haberi... CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel Kırıkkale'de esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel yurt gezileri kapsamında Kırıkkale'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşın yoğun ilgisiyle yürüyüş kısa sürede yoğun ilgiye dönüştü.
"MÜTEVAZI SİYASETİN PARTİYİ NERELERE GETİRECEĞİNİ GÖSTERDİK"
Yüzde 50 oy oranıyla gelen tarihi zafere değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale'de uyguladıkları siyaset tarzının tüm ezberleri bozduğunu ifade etti. Kavga siyaseti yerine hizmet odaklı, halkla temas kuran bir anlayışı benimsediklerini belirten Özel, şöyle konuştu:
"Burası öyle böyle bir şehir değil. Çalışınca olduğunu, her geçen gün güçlenilebileceğini, önemli olanın mütevazı siyasetin, kavganın değil hizmetin, göz hizasında siyasetin, sokakta temas ederek, el sıkarak, konuşarak, dert dinleyerek siyasetin partiyi nerelere getirebileceğini, bütün ezberlerin nasıl bozularak gösterildiğini kanıtlayan bir kenttir Kırıkkale. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinize!"
"ANKARA'DA 200 BİN KIRIKKALELİ YAŞIYOR"
Kırıkkale'nin 260 binlik nüfusunun yanı sıra Ankara'da da çok ciddi bir Kırıkkaleli nüfusu barındırdığını hatırlatan Özgür Özel, "Şuracıkta Ankara'da bir Kırıkkale daha yaşadığını, 200 bin hemşehrinizin orada yaşadığını, Türkiye'nin dört bir yanına..." diyerek Kırıkkalelilerin ülkenin dört bir yanındaki varlığına dikkat çekti.
EZAN ARASI
Konuşmasısırasında ezanın okunmaya başlaması üzerine konuşmasına ara veren Özgür Özel, "Ezan mı okunuyor? Dinleyelim Ezan-ı Muhammediye'yi, ondan sonra devam edelim" diyerek kürsüde ezanın bitmesini bekledi.
ÖZEL’DEN TARİHİ BAŞARI VURGUSU: 89’DAN BERİ İLK KEZ %50 OYLA KAZANDIK
Özel, Kırıkkale'de coşkulu kalabalığa hitap etti. Konuşmasına, planlanan Kırıkkale programının merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın vefatı ve cenaze töreni nedeniyle gecikmeli olarak başladığını açıklayarak başlayan Özel, Kırıkkalelilere bekledikleri ve kendisini bağırlarına bastıkları için teşekkür etti.
Konuşmasında Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile olan yol yürüyüşlerine değinen Özel, sahada elde edilen tarihi başarıyı şu sözlerle özetledi:
"Örgüt istedi, siz istediniz, biz teklif ettik, Ahmet Önal görevi kabul etti. Ve ilan edildiğinden beri Kırıkkale'de Cumhuriyet Halk Partisi, 1989'dan beri ilk kez kazandı, yüzde 50 oyla kazandı! Hepinize teşekkür ediyorum."
"KIRIKKALE AHMET ÖNAL’I GERİ ÇAĞIRDI"
Ahmet Önal ile 2018 seçimlerinden bu yana omuz omuza çalıştıklarını belirten Özgür Özel, 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Kırıkkale’de %2,5 oy aldığı günlerden bugünlere gelindiğini hatırlattı. Önal’ın milletvekilliği dönemindeki başarısının ardından Kırıkkale halkının onu belediye başkanlığına, şehrin "Emin insanı" olmaya davet ettiğini vurgulayan Özel, il başkanı ve milletvekili uyumuyla bu tarihi zaferin elde edildiğini belirtti.
"ÖLÜMÜNE KADAR BERABERİZ"
Kalabalığın arasında yürümekte güçlük çeken Özgür Özel’e Kırıkkaleliler adeta etten duvar ördü. Coşkulu kalabalığın içinden yükselen "Ölümüne kadar beraberiz başkan, ölümüne kadar! Buradayız, buradayız!" haykırışları kameralara yansıdı. Vatandaşların bu desteğine el sallayarak ve teşekkür ederek karşılık veren Özel, esnafa hayırlı işler diledi.
"AHMET ÖNAL GİBİ BİR BAŞKANI HEDİYE ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Ziyaret sırasında Özgür Özel’in yanına gelen bir Kırıkkale vatandaşı, CHP'li Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal’dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaş, Özel’e hitaben:
"Özgür Başkanım, Ahmet Başkan gibi bir başkanı bize hediye ettiğiniz için size teşekkür ediyorum."
Bu sözler üzerine Özgür Özel, vatandaşa teşekkür ederek, "Biz aday gösterdik, siz seçtiniz" yanıtını verdi. Vatandaş ise "Bu adam, adam! Bence de bu adam. Biz her zaman yanınızdayız" diyerek desteğini yineledi.
Özgür Özel, seçim dönemindeki iddialı açıklamalarını hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ben seçimde de dedim ya; Ahmet'i Kırıkkale geri çağırıyor dedim, yüzde 50 ile seçtiniz yani. Harika bir şey."
Kırıkkaleli vatandaşın, "Bizim beklediğimizin altında bile oldu, yüzde 60 olmalıydı. Bir dahaki sefere öyle olacak inşallah" demesi üzerine Özel, "Bir dahaki sefere inşallah" dedi.
"KANUNLA TANINAN HAKLARIMIZ KHK İLE YOK EDİLDİ"
Yürüyüşü sırasında Özgür Özel'in önünü kesen bir emekli memur, uğradıkları hak kayıplarına isyan ederek CHP liderinden mecliste destek istedi. 3 yıldır haklarının gasp edildiğini savunan vatandaş, sesini duyurabilmek için Özel'e şöyle haykırdı:
"Özgür Başkanım, emekli memurlar adına görüşmek üzere iki dakika lütfen... Biz 3 senedir hakkımız gasp ediliyor. Kanunlarla tanınan haklarımız KHK denilen bir ucube iş ile yok edildi. Elimizden alındı! Biz kanun gereği hakkımızı istiyoruz, sizden de destek bekliyoruz."
Vatandaşın tepkisini dikkatle dinleyen Özgür Özel, bu mücadelede yanlarında olduklarını belirterek "Sonuna kadar" sözü verdi. Bunun üzerine emekli memur, "Sonuna kadar arkandayız!" sloganlarıyla Özel'e uğurladı.
VATANDAŞIN RÜŞVET İSYANI
Halkın yoğun sevgisiyle karşılaşan Özgür Özel, caddede ilerlemekte güçlük çekerken çevre binalardaki vatandaşları da selamlamayı ihmal etmedi. Çevredeki binaların pencerelerinden el sallayan ve destek veren vatandaşları gören Özel, yanındaki CHP heyetine dönerek şaşkınlığını ve memnuniyetini gizleyemedi:
"DEVLETİN HABERİ OLSUN"
Yürüyüş esnasında kalabalığı yararak Özgür Özel’e yaklaşan bir vatandaş, ehliyet ve taşımacılık belgelerinde (SRC-5) rüşvet iddiaları olduğunu öne sürerek isyan etti. Elindeki evrakları Özel'e gösteren Kırıkkaleli vatandaş şu ifadeleri kullandı:
"Şunu söyleyeceğim, şu ortak acıyı şu ara... Bunu alamadım, devletin haberi olsun, bunu alamadım. Paralar dönüyor, rüşvet dönüyor. Devlet baba bana diyor ki; bunu parayı yatırıyorum alamıyorum, bunu devlete bildirin. Evet, SRC-5 belgesini ben alamıyorum. Türkiye'de bütün insanlar alamıyor. Rüşveti veren alıyor, rüşveti veren alıyor, biz alamıyoruz! Sebebini devlete bildirin. Devletin haberi yok rüşvetten, haberi olsun, vermez zaten. Onu bildir diyorum sayın başkanım, devlete bildir!"
Vatandaşın haklı öfkesini ve iddialarını dinleyen CHP lideri Özgür Özel, "Söyleyeceğiz, devlete bildireceğiz" diyerek konunun takipçisi olacağı sözünü verdi.
"EKİNLERİ SATTIM, BİR RÖMORK BUĞDAY PARASINI SANA VERECEĞİM"
Özgür Özel, daha önce ilçe binası açılışını yaptığı bir bölgeden geçerken esnafla selamlaştı. Özel'in bir esnafa "Senin binayı açmıştım, söz vermiştim birinci parti olacağız diye, yapmışsın birinci partiyi. Tebrik ederim" demesi üzerine, alandaki bir çiftçi kalabalığın arasından bağırarak seslendi:
"Ekinleri sattım, sana bir römork parası vereceğim. Vallahi de vereceğim. Bir römork ekin parası... Bir römork buğday parasını sana vereceğim, vallahi vereceğim. Sana vereceğim o parayı!"
Özgür Özel, kendisine bütçe desteği sağlamak istediğini söyleyen vatandaşa teşekkür ederek yoluna devam etti