Bir kez eken tam 20 yıl boyunca pazar masrafından kurtuluyor: Ye ye bitmiyor!

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Her yıl toprağı kazıp yeniden ekme, tohum satın alma ve fide büyütme zorunluluğunu ortadan kaldıran çok yıllık sebzeler, bir kez dikildiğinde 5 ila 20 yıl boyunca kendi kendine yeniden sürüyor.

Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olan ve minimum sulamayla bile ürün verebilen bu sebzelerin çoğu, büyük bir bahçe gerektirmeden balkon saksılarında dahi rahatlıkla yetiştirilebiliyor.

İşte bir kez ekip yıllarca hasat edebileceğiniz 9 çok yıllık sebze ve her biri hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.