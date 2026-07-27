Butlan CHP'sinde ayrışmalar çabuk başladı: Deklarasyon yayınlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 91 milletvekilinin ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından yapılan Grup Başkanlığı seçiminde Faik Öztrak ile Gürsel Erol yarıştı. İlk turda önde olduğu belirtilen Erol, üçüncü tur öncesinde adaylıktan çekildi.

39 milletvekilinin katıldığı seçimde ilk turu Faik Öztrak'ın önünde tamamlayan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim sürecine müdahale edildiğini savunarak yarıştan çekildi.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine destek veren milletvekillerine teşekkür ederken, CHP'de son dönemde parti içi siyasette tekelleşme yaşandığını belirterek parti içi demokrasinin korunması gerektiğini vurguladı.

Genel merkezin Faik Öztrak lehine sürece müdahale ettiğini savunan Erol'un, Öztrak'ın adaylıktan çekilmesini ve yerine İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın seçilmesini önerdiği, ancak Altay'ın "Aday değilim" yanıtını vermesi üzerine adaylıktan çekildiği belirtildi.

Erol'un çekilmesinin ardından yapılan oylamada Faik Öztrak grup başkanı seçildi.

Seçimin ardından Gürsel Erol ve kendisine destek veren milletvekillerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinlemeden salonu terk ettiği öğrenildi. Erol ve ekibinin, Kılıçdaroğlu'nun partiyi yeniden eski yönetim kadrosuyla yönettiğini savunduğu ve buna itiraz ettiği ifade edildi.

"KURULTAY OLMALI KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMALI"

İsmail Saymaz'a konuşan Gürsel Erol, CHP'de kalma gerekçesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek değil, partinin kurumsal kimliğini savunmak olduğunu söyledi.

Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Görünen o ki değişen bir şey yok. Benim CHP'de kalma iradem Kemal Bey'i desteklemekle ilgili değil. Ben CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkmak için buradayım. Kemal Bey'e muhalefet olmam gerekirse CHP'nin geleceği için muhalefetim. Kurultay bir an önce toplanmalı ve Kemal Bey aday olmayacağını kamuoyuna açıklamalı."

DEKLARASYON YAYIMLANACAK

Parti içindeki muhalif isimlerin önümüzdeki günlerde partinin gidişatına ilişkin kaygılarını içeren bir deklarasyon yayımlamaya hazırlandığını belirten Erol, YENİ Parti'ye geçmeyi düşünmediğini de dile getirdi.

Erol, "Ben geçmem. CHP'de sonuna kadar mücadelemi veririm. Sonuç alamazsak, Kemal Bey değişmezse de siyasi hayatıma bağımsız devam ederim." dedi.

Gürsel Erol'un parti içinde Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile birlikte hareket ettiği belirtildi.