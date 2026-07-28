Galatasaray da istiyordu Fenerbahçe transfer etti: Müjdeyi verdiler

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İtalyan basını Fenerbahçelilere müjdeyi verdi. Sarı lacivertlilerin Galatasaray'ın da istediği Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leo'yu transfer ettiği duyuruldu.

Bu transfer için İtalya'ya giden Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer'in görüşmelerde anlaşmaya vardığı bildirildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARINI DA YAZDILAR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Leao'yla yıllık 12 milyon euro maaş karşılığında anlaştı.



Fenerbahçe'nin Milan'a da ilk yıl için 5 milyon euro kiralama, sonraki yıl için de 35 milyon euro zorunlu satın alma ve 2 milyon euro bonus teklif ettiği belirtildi.

Di Marzio ise Galatasaray'ın da Leao transferi için masada olduğunu, Mauro Icardi'nin ayrılmasıyla kasada kalan 10 milyon euroyu Leao'ya kaynak olarak kullanmak istediğini öne sürdü.

Ancak Galatasaray'ın Leao'yu 1 yıllığına kiralamak istemesinin anlaşmazlığa neden olduğu bildrildi. Milan'ın kiralamayı kabul etmediği, satın alma opsiyonu istediği, bu nedenle de Fenerbahçe'nin transferi bitirme noktasına getirdiği iddia edildi.