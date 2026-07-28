AKP seçmeni yıllardır böyle yanıtlar vermedi: İktidar yolunu gösteren anket ortaya çıktı

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 1-4 Temmuz 2026 anketi, ekonomiye ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre AKP seçmeninin yarıdan fazlası ekonomiyi olumsuz değerlendirirken, geleceğe yönelik karamsarlıkta da son dönemin en yüksek seviyelerinden biri görüldü.

AKP SEÇMENİ YILLARDIR BÖYLE YANITLAR VERMEDİ

Nefes yazarı Aytunç Erkin'in aktardığı araştırmaya göre, "Bugün itibarıyla ekonominin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda AKP seçmeninin ekonomiye yönelik olumsuz değerlendirmeleri belirgin şekilde arttı.

Eylül 2020'de AKP seçmeninde "çok kötü/kötü" diyenlerin oranı yüzde 44 seviyesindeyken, zaman içinde MHP seçmeniyle benzer bir eğilim oluştu. Temmuz 2026 itibarıyla ise AKP seçmeninin yüzde 51,3'ü ekonomiyi olumsuz değerlendirdi. Böylece Mart 2025'ten bu yana ilk kez iktidar partisinin seçmenlerinin yarısından fazlası mevcut ekonomik tabloyu "kötü" veya "çok kötü" olarak nitelendirdi.

Haziran ayında yüzde 42,6 olan bu oran, temmuzda yaklaşık 9 puan yükseldi.

MUHALEFET SEÇMENİNDE OLUMSUZ TABLO DEVAM EDİYOR

Araştırmada, muhalefet seçmenlerinin ekonomiye yönelik olumsuz değerlendirmelerinin uzun süredir yüksek seviyede seyrettiği de belirtildi.

Buna göre Eylül 2020'den bu yana muhalif seçmenlerde ekonomiye ilişkin "çok kötü/kötü" yanıtlarının oranı hiçbir dönemde yüzde 80'in altına inmedi.

Temmuz ayında bir önceki aya göre CHP seçmeninde olumsuz değerlendirme 3 puan, İYİ Parti seçmeninde 5 puan arttı. Buna karşılık MHP seçmeninde yaklaşık 7 puan, DEM Parti seçmeninde ise yaklaşık 3 puanlık düşüş kaydedildi.

İKTİDAR YOLUNU GÖSTEREN ANKET ORTAYA ÇIKTI

Araştırmada katılımcılara ekonominin geleceğine ilişkin beklentileri de soruldu. Alınan yanıtlar iktidarın yolunun ekonomiden geçtiğini gösterdi. AKP ve MHP seçmenlerinin karamsarlığının artışı dikkat çekti.

Sonuçlara göre AKP ve MHP seçmenlerinin geleceğe yönelik beklentileri zaman içinde birbirine yaklaşırken, AKP seçmenindeki karamsarlık temmuz ayında dikkat çekici biçimde yükseldi.

Haziran ayında ekonominin geleceğine ilişkin karamsar görüş bildiren AKP seçmenlerinin oranı yüzde 29,9 seviyesindeyken, temmuz ayında bu oran yüzde 36,1'e çıktı.

Araştırmada ekonominin geleceğini "daha iyi" veya "çok daha iyi" görenlerin en yoğun olduğu seçmen grupları ise yüzde 30 ile AKP ve MHP seçmenleri oldu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE EMEKLİLER EN KARAMSAR GRUP OLDU

Araştırmayı değerlendiren İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, siyasi gündemin gölgesinde ekonomik memnuniyetsizliğin derinleştiğini belirtti.

Selçuki, ekonominin mevcut durumunu "kötü" veya "çok kötü" olarak değerlendirenlerin oranının yüzde 73'e yükseldiğini, bu artışın en dikkat çekici bölümünün AKP seçmeninden geldiğini ifade etti.

Araştırmaya göre yaş grupları arasında ekonomiye ilişkin en karamsar kesim yüzde 82 ile 65 yaş üstü vatandaşlar olurken, istihdam durumuna göre ise yüzde 79,5 ile emekliler ilk sırada yer aldı.

Temmuz başında açıklanan emekli maaşı artışının bu algıyı değiştirip değiştirmeyeceğinin ise önümüzdeki aylarda yapılacak araştırmalarla netleşeceği değerlendirildi.