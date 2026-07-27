Yeğeniyle tarlada yürürken buldu: 2 bin yıllık sikkeleri servet değerine satıp parasını bağışladı

East Anglia Üniversitesi Ortaçağ Tarihi ve Edebiyatı Profesörü Tom Licence, yeğeniyle birlikte hobi amaçlı yaptığı detektör aramasında büyük bir keşfe imza attı. Suffolk bölgesindeki Bury St Edmunds yakınlarında yer alan bir tarlada arama yapan Licence, Demir Çağı'na ait 16 parça Kelt altın stater sikkesi buldu.

İlk olarak Viking dönemine ait 2 gümüş sikke çıkaran tarihçi, aramalara devam edince MÖ 25 ile MS 10 yılları arasına tarihlenen nadir Kelt hazinesine ulaştı. 2024 sonbaharında yapılan bu tarihi keşif, yasal süre olan 14 gün içinde yetkililere bildirildi.

GİZEMLİ AYİN VE DİNİ RİTÜEL İZLERİ

Sikkelerin gömüldüğü konumun sıradan bir nokta olmadığını belirten Prof. Tom Licence, buluntuların dini ve ritüel amaçlı gömülmüş olabileceğine dikkat çekti.

Doğuya bakan tepe yamacında ve bir su kaynağının hemen yanında bulunan hazineyi değerlendiren Licence, "Yükselen güneşin tepe noktasıyla buluşması ve aynı noktadan çıkan bir su kaynağı, alanın dini bir anlamı olabileceğini düşündüren bir bileşim oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Atalarının da aynı bölgeden geldiğini vurgulayan Licence, "Essex'te doğdum ama ailemin kökleri Bury St Edmunds bölgesine dayanıyor ve bu sikkelerin atalarımdan biri tarafından gömüldüğünü hayal etmek hoşuma gidiyor!" sözleriyle dikkat çekti.

AÇIK ARTIRMADA 25 BİN STERLİN BEKLENİYOR

Oxford Üniversitesi araştırmacısı John Sills ve uzmanların incelediği hazinenin, Kelt Kralları Addedomaros ve Dubnovellaunos dönemine ait olduğu kesinleşti. Tarlada bulunan toplam 18 altından iki tanesini bizzat Profesör Licence ve arazi sahibi hatıra olarak saklama kararı aldı.

Kalan 16 altın sikke Londra'daki Noonans Mayfair müzayede evinde düzenlenen açık artırmada satışa sunuldu. Beklenen 25 bin sterlinlik tahminin üzerine çıkan açık artırmada tüm parçalar alıcı bularak toplamda 33 bin 200 sterlin (2 milyom 097 bin 112 TL) gelir sağladı.

Müzayedenin en dikkat çeken parçalarından biri olan Kral Addedomaros'a ait 'çark stater' sikkesi, üzerindeki isim yazılışını netleştirerek 4 bin 600 sterline satıldı.

Kral Dubnovellaunos'a ait ve daha önce örneği görülmemiş bir kalıpla basılmış stater sikkesi ise 3 bin 400 sterline alıcı buldu. Bu iki nadir parçayı da ABD'li aynı koleksiyoner satın aldı.

KAZANÇ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARA AKTARILACAK

İngiltere'deki 1996 Hazine Yasası kapsamında açık artırmaya çıkan sikkelerden elde edilen gelir, arazi sahibi ile Tom Licence arasında eşit paylaştırılacak.

Satıştan payına düşen miktarı kişisel serveti için kullanmayacağını belirten Prof. Licence, tüm kazancı bölgenin antik tarihini gün yüzüne çıkaracak lokal arkeolojik kazılara aktaracağını ilan etti.