Ünlü anket şirketi iktidarın hiç beklemediği sonuçları açıkladı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların siyasi ve toplumsal etkileri tartışılmaya devam ederken, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İSTANPOL) Eş Direktörü Edgar Şar, kamuoyu araştırmalarının iktidarın beklentisinin aksine bir tablo ortaya koyduğunu söyledi. Şar'a göre Cumhur İttifakı seçmeninin de önemli bir bölümü operasyonları siyasi olarak değerlendiriyor.

ÜNLÜ ANKET ŞİRKETİ İKTİDARIN HİÇ BEKLEMEDİĞİ SONUCU AÇIKLADI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Edgar Şar, muhalefete yönelik operasyonların temel nedeninin 2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan siyasi tablo olduğunu savundu. Şar, CHP'nin ilk kez birinci parti, AKP'nin ise kuruluşundan bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düşmesinin iktidar açısından olağanüstü bir durum yarattığını belirtti.

Şar, Esenyurt operasyonuyla başlayan sürecin yerel yönetimlerde elde edilen siyasi avantajı ortadan kaldırmayı hedeflediğini ifade ederek, "Yerel iktidar muhalefete hem yönetme konusunda seçmene güven veriyor hem de genel seçimlere hazırlanırken daha geniş bir siyasi sermaye sağlıyor. Bu operasyonlarla her iki avantajın da önüne geçilmeye çalışılıyor" dedi.

Operasyonların ne zamana kadar süreceğinin bilinmediğini kaydeden Şar, iktidarın hedeflerine ulaşıncaya kadar bu sürecin devam edebileceğini öne sürdü.

Kamuoyu araştırmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şar, seçmenin artık operasyonları tek tek olaylar olarak değil, 19 Mart'tan itibaren devam eden sürecin bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Araştırmaların dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu belirten Şar, "Kamuoyu mahkemesinde iktidarın istediği sonucun ortaya çıktığını düşünmüyorum. Cumhur İttifakı'nın kendi seçmeninin de en az üçte biri operasyonların siyasi olduğunu düşünüyor. İktidar bloğu da bunun farkında" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET SAVUNMADA KALIYOR"

Şar, operasyonların muhalefeti savunma pozisyonuna ittiğini belirterek, normal şartlarda genel seçimlere hazırlık kapsamında Türkiye vizyonunun anlatılması gerekirken gündemin davalar ve soruşturmalarla şekillendiğini söyledi.

Şar, "Muhalefet kendini savunmaya çekiliyor. Ancak halk ikna edilmedikten sonra bunun seçim sonuçlarına iktidarın beklediği şekilde yansımadığı görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken, son olarak Kocaeli'nin CHP'li İzmit Belediyesi'ne de operasyon düzenlendi. Habere göre bugüne kadar CHP'li 41 belediyeye operasyon yapılırken, 27 belediye başkanı tutuklu bulunuyor.

CHP’li belediyelere yönelik kuşatmayı sürdüren iktidarın son hedefi İzmit Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Kaplan’ın aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınırken operasyon çekilen CHP’li belediye sayısı 41’e çıktı.

Yargı sopasıyla muhalefeti bastırmaya çalışan Saray yönetiminin CHP’li belediyelere yönelik operasyonları hız kesmiyor.

İktidar bir yanda çözüm süreciyle muhalefetin bir bölümünü domine etmeye çalışırken diğer yandan kendisine biat etmeyen yerel yönetimlere operasyon üstüne operasyon çekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediyesi’ne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla gözaltı kararı verildi.

31 KİŞİYE SORUŞTURMA

Polis ekiplerinin belediye binası çevresinde durduğu öğrenilirken çalışanlar ve yöneticiler içeri alınmadı. Kart basmak için binaya yaklaşan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de kapıların kapalı olduğunu gördü. Çalışanlar, belediye binası önünde beklemeye başladı. Gelişmeler üzerine İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Kardeş ve Cem Güler ile Temizlik İşleri Müdürü olay yerine geldi. Ancak belediye yöneticilerinin de binaya girişine izin verilmedi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda belediyenin bazı ihalelerinin incelemeye alındığı belirtilirken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet ce CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, operasyon kapsamında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, evinde gözaltına alındı. İstanbul Mali Büro tarafından alınana Ercan’ın İstanbul Vatan Emniyet’e götürülmesi bekleniyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında da gözaltı kararı olduğu iddia edilirken, Belsa Plaza’daki belediye binasına polis girdi.

ÇOĞUNLUK İKNA EDİLMEDİ

Operasyonları BirGün’e değerlendiren Siyaset Bilimci ve İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İSTANPOL) Eş Direktörü Edgar Şar, “Muhalefete yönelik operasyonların sebebi 2024 Yerel Seçiminde ortaya çıkan harita. Bu harita muhalefet için birlikte bir genel seçim zaferine dönüşme ihtimali taşıyordu. CHP’nin ilk kez birinci parti olması, Erdoğan’ın ise AKP’yi ise kurduğu günden beri ilk defa ikinci parti olması olağanüstü bir durumdu. Bu duruma olağanüstü bir tepki verildi ve muhalefeti birçok açıdan köreltecek bir adım atıldı. Ekim 2024’teki Esenyurt operasyonundan itibaren gördüğümüz tablo bu” dedi.

“Yerel iktidar muhalefete hem yönetme konusunda seçmene güven vermesini sağlıyor” ifadelerini kullanan Şar, “Hem de genel seçimlere hazırlanırken çok daha geniş bir siyasi kapitale sahip olmasına imkan veriyor. Bu operasyonlar ile bu iki durumun da önüne geçilmesi çalışılıyor. Operasyonların nereye kadar devam edeceğini tam olarak bilemeyiz ancak iktidar bu amacını sağlayana kadar devam edeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Kamuoyunun tepkilerini de değerlendiren Şar sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan araştırmalara baktığımızda artık halk operasyonlara birer birer olaylar olarak bakmıyor. 19 Mart ile beraber ayyuka çıkmış bir sürecin devamı olarak görüyor. Kamuoyu mahkemesinde iktidarın istediği amacın çok fazla gerçekleştiğini zannetmiyorum. Cumhur İttifakı’nın kendi seçmeni de en az üçte biri operasyonların siyasi olduğunu düşünüyor. İktidarı bloğu da bu durumun farkında.

Ancak muhalefet bir şekilde paralize olup kendini savunmaya çekiyor. Normalde genel seçimlere giderken plan Türkiye vizyonu inşa edip bunu seçmene anlatmak olacaktı. Bunu yapmaktansa davalar, itiraflarla geçiriyor zamanını. Ama halkı ikna etmedikten sonra seçimlerdeki karşılığı iktidarın istediği gibi olmuyor göründüğü kadarıyla.”

Gözaltı furyası dalga dalga ülkenin her bölgesine yayılırken bugüne dek CHP’li 41 belediyeye operasyon düzenleyen ve şu an 27 belediye başkanını cezaevinde tutan rejimin son hamlesi Kocaeli’nin CHP’li İzmit Belediyesi oldu.