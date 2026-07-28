Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı
Fırtına beklentisini duyuran Meteoroloji güncel haritalarında tahminlerini yineledi. Daha büyüğünden önce etkili olacak öncü fırtına yüzünü gösterdi. Meteoroloji uzmanları saat verdi ve 4 bölgeyi uyardı. Sıcaklıklar ise mevsim normallerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününde paylaştığı hava durumu raporunu tekrarladı. Paylaşılan haritalarda Çarşamba günü için beklenen fırtınanın bugünden itibaren etkili olacağı görüldü.
Kuvvetli rüzgarın fırtına şeklinde görülmesi beklenirken sıcaklık artığı ve yerel yağışlar içinde uyarılar yapıldı.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtildi.
Yetkililer, kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağını bildirirken, yurdun kuzeyindeki bazı iller için de sağanak yağış uyarısı yaptı.
Yurt genelinde hava büyük ölçüde güneşli geçerken kuzey kesimlerde yerel yağışlar görülecek. Tahminlere göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, ayrıca gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Mevsim normallerine çıkan sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da termometreleri 41 dereceye kadar çıkaracak.
Beklenen en yüksek sıcaklıklardan bazıları şöyle:
Antalya: 41°C
Diyarbakır: 41°C
Şanlıurfa: 41°C
Gaziantep: 40°C
Denizli: 38°C
Adana: 38°C
İzmir: 37°C
İstanbul: 32°C
Ankara: 31°C
Fırtına Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak.
Öğleden sonra etkisini artıracak fırtına uzun sürede etkisini artırarak devam edecek.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtirken, denizlerde de özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Haftalık tahmin haritasında da çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde rüzgarın daha geniş bir alana yayılacağına işaret edildi.
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artışını sürdüreceğini ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.