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Halk TV Türkiye Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı

Fırtına beklentisini duyuran Meteoroloji güncel haritalarında tahminlerini yineledi. Daha büyüğünden önce etkili olacak öncü fırtına yüzünü gösterdi. Meteoroloji uzmanları saat verdi ve 4 bölgeyi uyardı. Sıcaklıklar ise mevsim normallerine çıkacak.

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Taygun Can
Taygun Can Derleyen
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Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 1
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününde paylaştığı hava durumu raporunu tekrarladı. Paylaşılan haritalarda Çarşamba günü için beklenen fırtınanın bugünden itibaren etkili olacağı görüldü.

Kuvvetli rüzgarın fırtına şeklinde görülmesi beklenirken sıcaklık artığı ve yerel yağışlar içinde uyarılar yapıldı.

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 2
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Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtildi.

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 3
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Yetkililer, kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağını bildirirken, yurdun kuzeyindeki bazı iller için de sağanak yağış uyarısı yaptı.

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 4
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Yurt genelinde hava büyük ölçüde güneşli geçerken kuzey kesimlerde yerel yağışlar görülecek. Tahminlere göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, ayrıca gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 5
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Mevsim normallerine çıkan sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da termometreleri 41 dereceye kadar çıkaracak.

Beklenen en yüksek sıcaklıklardan bazıları şöyle:

Antalya: 41°C
Diyarbakır: 41°C
Şanlıurfa: 41°C
Gaziantep: 40°C
Denizli: 38°C
Adana: 38°C
İzmir: 37°C
İstanbul: 32°C
Ankara: 31°C

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 6
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Fırtına Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak.

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 7
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Öğleden sonra etkisini artıracak fırtına uzun sürede etkisini artırarak devam edecek.

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 8
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Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtirken, denizlerde de özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 9
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Haftalık tahmin haritasında da çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde rüzgarın daha geniş bir alana yayılacağına işaret edildi.

Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı - Fotoğraf: 10
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Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artışını sürdüreceğini ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

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