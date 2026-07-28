Fırtına daha büyüğünden önce yüzünü gösterdi! Meteoroloji saat verdi: 4 bölgeyi uyardı

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Yurt genelinde hava büyük ölçüde güneşli geçerken kuzey kesimlerde yerel yağışlar görülecek. Tahminlere göre Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, ayrıca gece saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.