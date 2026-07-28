Butlan CHP'sinde parti içi muhalefet ses yükseltti: Birileri partiyi kendi mülkü sanıyor

Butlan yönetimindeki CHP'de, önceki gün yapılan grup başkanlığı ve grup başkanvekilliği seçimiyle tırmanan kriz büyüyor.

Grup başkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun devreye girip Faik Öztrak'tan yana tavır almasıyla büyüyen krizde "Bir an önce kurultay" sesleri daha yüksek çıkmaya başladı.

"PARTİYİ KENDİ MÜLKÜ SANIYOR"

Halktv.com.tr'ye konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şunları söyledi:

"Bizim CHP'de kalma gerekçemiz Atatürk'ün mirasına, baba ocağımıza kilit vurulmasını önlemekti. Ama görüyorum ki birileri partiyi kendi mülkü zannediyor. Eski tas eksi hamam... Biz kurultay istiyoruz, acil bir an önce kurultay istiyoruz. Giden arkadaşlarımızla bir araya gelmek için, CHP'yi yeniden ayağa kaldırmak için kurultay istiyoruz. Yapamam diyorlarsa da kendileri bilir, yapacak bir şey yok..."

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMALI"

Grup başkanlığı seçiminde Faiz Öztrak ile yarışan ancak Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesiyle önde olduğu seçimden çekilmek durumunda kalan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da dün İsmail Saymaz'a konuşmuştu. Erol şunları söyledi:

"Benim CHP'de kalma iradem Kemal Bey'i desteklemekle ilgili değil. Ben CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkmak için buradayım. Kemal Bey'e muhalefet olmam gerekirse CHP'nin geleceği için muhalefetim. Kurultay bir an önce toplanmalı ve Kemal Bey aday olmayacağını kamuoyuna açıklamalı."

Butlan CHP'sinde parti içi muhalefet olup ses yükselten diğer isim ise Aysu Bankoğlu. Bankoğlu, gazeteci Seda Taşkın'a konuştu ve şunları söyledi:

“CHP’nin üzerindeki yargı gölgesi kalkmalı ve bir an önce kurultay olmalı. Delegenin özgür iradesi ortaya çıkmalı.”

Butlan CHP'sinin parti içi muhalefeti önümüzdeki günlerde yönetimi olağanüstü kurultaya çağıran bir deklarasyon yayınlamaya hazırlanıyor.

KRİZ NASIL TIRMANDI?

Butlan CHP'sinde önceki gün grup başkanlığı ve grup başkanvekilliği için seçim yapıldı. Grup Başkanlığı için aday olan Gürsel Erol ilk turu diğer aday Faik Öztrak'ın önünde bitirdi. İkinci turda ise Faik Öztrak önde çıkınca Erol seçimden çekildi. Duruma tepki gösteren bazı vekiller salonu terk etti. İki tur arasında Kılıçdaroğlu'nun vekilleri arayıp 'Benim adayım Öztrak' dediği öne sürülüyor.