Çıplak arama yapıldığını ifşa etmişti: İBB tutuklusu Fatoş Pınar Türker bilincini kaybedip bayıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in avukatı Burak Candan, müvekkilinin sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Dilekçede, 23 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Türker'in cezaevi sürecinde çeşitli sağlık sorunları yaşadığı, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve zaman zaman bilinç kaybı geçirdiği belirtildi.

Avukat Candan, Türker'in hem Düzce Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hem de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sağlık sorunları yaşadığını ifade etti. Dilekçede, Türker'in 2 Temmuz'da Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'nde rahatsızlanarak bilincini kaybettiği aktarıldı.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre dilekçede, Türker'in panik butonuna basmasına rağmen görevlilerin zamanında müdahale etmediği öne sürüldü. Son olarak 24 Temmuz 2026'da yaşadığı rahatsızlık sırasında yere düşerek başını çarptığı, buna rağmen hastaneye sevk edilmediği iddia edildi.

Avukat Burak Candan, ikinci duruşma öncesinde Türker'in yeniden Düzce Cezaevi'ne sevk edilmesinin planlandığını belirterek, bu naklin sağlık durumu açısından ciddi risk oluşturacağını savundu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Fatoş Pınar Türker'in tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek kapsamlı sağlık kontrolünden geçirilmesi, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki panik butonlarıyla ilgili iddiaların araştırılması ve planlanan Düzce Cezaevi sevkinin iptal edilmesi talep edildi.

ÇIPLAK ARAMA YAPILDIĞINI İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan Türker, daha önce yaptığı açıklamalarda Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığını anlattı.

Kendisine bir kadın polis memurunun "arama yapacağız" diyerek küçük bir odaya götürdüğünü belirten Türker, önce üst kıyafetlerini çıkarmasının istendiğini, ardından eşofmanını ve iç çamaşırını çıkarmasının talep edildiğini söyledi.

Türker, kadın polisin kendisinden çömelmesini, arkasını dönmesini ve cinsel organını göstermesini istediğini ifade etti.