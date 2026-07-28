Real Madrid'de Mourinho'ya Arda Güler sürprizi: İlk haftadan yaptı yapacağını

LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler tatilinin ardından takıma katıldı. Yeni sezon öncesi İspanyol kulübüyle antrenmanlara başlayan Arda Güler performansıyla hayran bıraktı.

ARDA GÜLER ANTRENMANDA ŞOV YAPTI

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Arda Güler hem yeteneği hem de fiziksel durumuyla teknik direktör Jose Mourinho'yu etkilemeyi başardı.

"MOURINHO BÜYÜLEDİ"

Milli futbolcu için söz konusu haberde "Arda Güler, sezon öncesi hazırlıklarına adeta bir roket gibi başladı. Takıma olağanüstü bir fiziksel formda geri dönen Türk futbolcu, hem kalitesiyle hem de işe dönüşündeki zihniyetiyle Jose Mourinho'yu büyüleyerek üzerinde muhteşem bir izlenim bıraktı. Genç oyuncu, ilk antrenmanlardan itibaren yeni Real Madrid'in en önemli isimlerinden biri olmak istediğini gösterdi." ifadelerine yer verildi.

"REKABET KIZIŞACAK"

Bernardo Silva'nın gelişinin rekabeti kızıştıracağı belirtilirken "Özellikle Bernardo Silva'nın gelişiyle rekabet kızışacak, ancak bu onun planlarını değiştirmiyor. Güler, Real Madrid'de başarılı olmak istediğini ve vazgeçilmez olmak için mücadele etmeye kararlı olduğunu açıkça belirtiyor. Sezon öncesi hazırlık kampına başlangıcı da niyetinin net bir göstergesi: En iyi formunda ve azmi hiç azalmadan geri döndü" denildi.