Son Dakika | Erdoğan'dan Haluk Levent hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bağışlarını kişisel borçları ve bahis oyunlarında kullandığı iddiasıyla tutuklanan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor...hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın... " dedi.

ATO Congresium’da düzenlenen “2. İletişim Şurası”nda konuşan Erdoğan, Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremleri sırasında Türkiye’nin yoğun bir iletişim saldırısıyla karşı karşıya kaldığını savundu.

Erdoğan, “Şimdi bakınız değerli dostlarım; biz bu acı gerçekle özellikle Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde çok yakından yüzleştik. O süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok yoğun iletişim saldırısına muhatap olduk. Yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından beşinci kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık” dedi.

"MİLLETİMİZİN İYİ NİYET İSTİSMAR EDİLDİ"

Afet dönemlerinde devlet kurumlarının hedef alındığını iddia eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi. Haftalar boyunca canları pahasına sahada görev yapan personellerimizin emeği, mücadelesi, fedakarlıkları yok sayıldı. Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.”

Erdoğan, sanatçıların, gazetecilerin, siyasetçilerin ve sosyal medya fenomenlerinin de bu sürece dahil olduğunu öne sürdü.

"SANATÇISI, OYUNCUSU, GAZETECİSİ..."

“Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni, sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisiyle çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu, adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük” diyen Erdoğan, devletin afetle mücadele ederken dezenformasyonla da uğraştığını belirtti.

Son haftalarda ortaya çıkan bilgi ve belgelerin 6 Şubat depremleri sırasında yaşananları gösterdiğini savunan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken, diğer taraftan da bu çevrelerce köpürtülen dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler; 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış, terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.”

HALUK LEVENT VE AHBAP HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Erdoğan, deprem sürecini siyasi ve ekonomik fırsata çevirdiğini öne sürdüğü kişilerin yargı önünde hesap verdiğini söyledi.

“Kimlerin kimlerle çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

Erdoğan, “Bir defa şunun bilinmesini isterim: 'Suimisal emsal olmaz' ilkesi gereği, hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bundan son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın... Bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Dezenformasyonla mücadeleyi milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirten Erdoğan, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Şurası da çok önemlidir: Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi; ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Çünkü günümüzde dezenformasyon, yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş; biz dahil toplumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasilere asimetrik bir unsura dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla, meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz.”