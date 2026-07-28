Kredi kartı kullananlar dikkat: 7 gün içinde itiraz etmezseniz maaşınız elinizden gidebilir!

Vatandaşlar artan hayat pahalılığı karşısında harcamalarında sıklıkla kredi kartını tercih ediyor. Bu durum kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan kişi sayısının gün geçtikçe artmasına neden olurken, yasal süreçlerle ilgili ayrıntılar da merak konusu oluyor.

Bankacılık mevzuatına göre kredi kartı borcunun asgari ödeme tutarının üst üste 30 gün boyunca yatırılmaması halinde yasal takip süreci resmen başlıyor.

İlk 2 ayda bankalar müşteriye, borçlarını ödemesine yönelik uyarılarda bulunuyor. SMS ve telefon aracılığıyla borçluya ulaşan banka yetkilileri, ödeme yapması konusunda müşteriye hatırlatmada bulunuyor.

Kredi kartı borcunu ödemeyen kişiler üçüncü ayın sonunda ihtarname ile karşılaşıyor. Borcun 3 ay sonunda hala ödenmemesi halinde borçluya 30 günlük ek süre tanıyan resmi bir ihtarname tebliğ ediliyor. Ek sürede ödeme yapılmaması halinde dosya banka avukatlarına devrediliyor.

KREDİ KARTI BORCU 90 GÜNÜ AŞARSA NE OLUYOR?

90 günlük sürenin dolmasının ardından banka, alacağını tahsil edebilmek amacıyla dosyayı icra dairesine iletiyor. Bunun üzerine icra dairesi tarafından borçlu hakkında “ ilamsız icra takibi” başlatılıyor ve ikamet adresine resmi ödeme emri gönderiliyor.

Bu aşama yasal sürecin en kritik dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Kapıya ulaşan icra kağıdı hukuki işlemlerin resmen başladığını gösteriyor.

7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

İcra dairesinden gönderilen ödeme emri borçluya tebliğ edildiği anda yasal süre işlemeye başlıyor.

Borçlu ödeme emrine yedi gün içinde itiraz etmez ya da borcunu ödemezse icra takibi hukuken kesinleşiyor. Takibin kesinleşmesinin ardından borçlunun banka hesaplarına, maaşına ve mal varlığına yasal sınırlar çerçevesinde haciz uygulanabiliyor. Uzmanlar evine veya iş yerine icra kağıdı ulaşan vatandaşların bu süreci ihmal etmemesi ve 7 günlük yasal itiraz hakkını kaçırmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.