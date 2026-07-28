Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren düzenleme: Komşu onayı olmadan yapılamayacak!

Evinde tadilat ya da yenileme yapmayı planlayan kat maliklerine ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı taslak yönetmelikle basit onarımlardan kapsamlı yenilemelere kadar uygulanacak kurallar yeniden belirleniyor.

Düzenlemeyle birlikte binaların mimari görünümü ve yapısal bütünlüğünün korunması amaçlanırken, hangi işlemlerde komşuların yazılı onayının alınacağı da netleşiyor.

Yeni düzenlemeye göre evlerdeki basit tamir ve tadilatlar, binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması ve can güvenliği bakımından uygun malzeme kullanılması şartıyla gerçekleştirilebilecek. Ancak binanın dış cephesi ile ortak kullanım alanlarını etkileyen değişikliklerde daha sıkı kurallar uygulanacak

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, açılır-kapanır ve katlanır cam panel, çardak ve kameriye korkuluk yenileme veya ilavesi yapılırken kat maliklerinden yazılı muvafakatname alınması zorunlu olacak.

BÜYÜK TADİLATLARLARDA RUHSAT SÜRECİ KOLAYLAŞIYOR

Taslak yönetmelik, kapsamlı tadilat ve yenileme çalışmaları için de bazı kolaylıklar getiriyor. Buna göre yapılacak yenilemelerin; yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmaması şartıyla binanın ruhsat aldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olacak ancak bu sınırların dışına çıkan ilave yapı veya genişletme çalışmalarında yeniden yapı ruhsatı alınması gerekecek.



Taslakta öne çıkan düzenlemelerden biri de çatı teraslarına ilişkin oldu. Çatı terasın yüzde 40’ını geçmeyen ve çevresi sabit ya da açılır, kapanır cam panellerle kapatılan alanlar için artık ilave yapılır ruhsatı istenmeyecek.