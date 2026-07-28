"Behzat amirim" belediye meclisinde tek başına kaldı!

Etimesgut Belediye Meclisi'ndeki CHP'li üyelerin tamamına yakını CHP'den istifa etti. Üyeler, YENİ Parti'ye geçecek. “Behzat Ç.” dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise butlan yönetimindeki partisinden istifa etmedi. "Behzat amirim" olarak tanınan Beşikçioğlu, böylece belediye meclisinde kalan sayılı butlan CHP'si üyelerinden oldu.

"BUTLANCIYDI RESMİYET KAZANDI"

Gazeteci Deniz Zeyrek Youtube kanalında, Etimesgut’taki CHP’li meclis üyelerinin neredeyse tamamının istifa ederek YENİ Parti’ye geçeceğini söyledi.

Zeyrek, CHP’nin ilçedeki örgütlerinin de YENİ Parti’ye katılacağını belirterek Beşikçioğlu’nun ise CHP’de kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

Beşikçioğlu’nu daha önce “butlancı” olarak nitelendirdiğini hatırlatan Zeyrek, yaşanan son gelişmelerin ardından bu durumun resmiyet kazandığını savundu.

Zeyrek, "Kılıçdaroğlu'nun ekibine iktidar yanlıları bile dayanamadı. Böyle olmaz deyip yol gösterdi kendisi Butlancı" demiştim, hatırlıyor musun? Bugün itibarıyla bu durum biraz olsun resmileşti.

Etimesgut Belediyesi'ndeki belediye meclis üyelerinin tamamına yakını istifa etti ve yeni partiye katılıyor. Ama kendisi, Erdal Beşikçioğlu CHP'de kalmaya karar verdi. CHP'nin Etimesgut'taki teşkilatları da geçiyor yeni partiye. Ama Erdal Beşikçioğlu Butlan tarafında kalmayı seçti." dedi.

"KENDİNİ GÜVENCEYE ALMIŞ HİSSEDECEK"

Zeyrek, Beşikçioğlu’nun tercihinde belediyeye ve bazı bürokratlara yönelik iddiaların etkili olabileceğini de ileri sürdü. Etimesgut Belediyesi hakkında müteahhitlerden çeşitli şikâyetler geldiğini öne süren Zeyrek, Beşikçioğlu’nun CHP’de kalarak kendisini güvence altında hissedebileceğini savundu.

Zeyrek, “Zannedersem Etimesgut da Butlan tarafında kalarak kendini güvenceye almış hissedecek” dedi.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Beşikçioğlu, CHP hakkında mutlak butlan kararı verilmesinin ardından taraf seçtiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Beşikçioğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları söylemişti:

“Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim”