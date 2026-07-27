1.91'lik Hollandalı Galatasaray'da: Transfer resmen açıklandı

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı. 1.91'lik Hollandalı yıldızın imzayı attığı duyuruldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring, boyalı alan için Avrupa'nın tecrübeli isimlerinden Hollandalı pivot Emese Hof ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni transferimiz Emese Hof’a Galatasaray ailemize hoş geldin diyor, sarı-kırmızı parçalı formamız altında zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz."

EMESE HOF KİMDİR?

Galatasaray Kulübü, Emese Hof'u şu ifadelerle tanıttı:

29 Mayıs 1996 tarihinde Hollanda’nın Utrecht kentinde dünyaya gelen Emese Hof, basketbol altyapısını ülkesinde aldıktan sonra kariyerini ve eğitimini birleştirmek üzere ABD'nin yolunu tuttu. 2015-2019 yılları arasında Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nde (NCAA) Miami Hurricanes forması terleten başarılı uzun, burada geçirdiği dört yılda gösterdiği istikrarlı gelişimle adından söz ettirmeyi başardı.

Kolej kariyerinin ardından profesyonel adımlarını Avrupa'da atmaya karar veren Hof, 2019 yılında İspanya'nın köklü ekiplerinden Perfumerias Avenida'ya transfer oldu. Avenida formasıyla İspanya Ligi'nde ve kupasında şampiyonluklar yaşayan, aynı zamanda EuroLeague Women'da final oynama başarısı gösteren Hollandalı yıldız; boyalı alandaki fiziksel gücü, ribaund sezgisi, pota altı bitiriciliği ve savunmadaki sertliğiyle Avrupa'nın en saygıdeğer uzunlarından biri haline geldi.

İspanya'daki başarılı ve istikrarlı yıllarının ardından 2022 yılında Çekya'nın güçlü temsilcisi ZVVZ USK Praha'ya katılan Hof, kariyerini elit seviyede tutmaya devam etti. USK Praha formasıyla dört kez ulusal şampiyon oldu. 2025'te USK Prag ile EuroLeague Women şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca aynı yıl ZVVZ USK Prag ile FIBA ​​Super Cup şampiyonluğunu da kazandı. Çekya temsilcisinde geride kalan yılı 8.4 sayı – 6.4 ribaund – 1.1 asist ortalamalarıyla bitiren Hollandalı oyuncu, WNBA sezonunda Minnesota Lynx forması giydi.

Kulüp kariyerindeki bu üst düzey başarılarının yanı sıra Hollanda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da pota altındaki en büyük gücü olan Emese Hof, FIBA organizasyonlarında milli takımda yer alıyor.